Маргарита Павлова официально сложила полномочия омбудсмена

Полномочия уполномоченного по правам человека в Челябинской области Маргарита Павловой прекращены досрочно.

Напомним, 20 сентября губернатор Челябинской области Алексей Текслер делегировал Маргариту Павлову в Совет Федерации ФС РФ от исполнительной власти региона.

Одновременно невозможно занимать пост сенатора и омбудсмена. Маргарита Николаевна написала заявления о досрочном сложении полномочий уполномоченного по правам человека в области.

Сегодня, 26 сентября, депутаты Законодательного собрания региона приняли постановление о досрочном прекращении полномочий омбудсмена

Парламентарии поздравили Павлову с высоким назначением на государственную должность, выразили надежду, что она успешно справится с полномочиями сенатора. Спикер Владимир Мякуш вручил Павловой высшую награду законодательной власти региона.

Маргарита Павлова поблагодарила депутатов за годы совместной работы. Совместно удалось помочь многим простым южноуральцам. Напоследок депутаты решили удовлетворить еще одну просьбу теперь уже бывшего омбудсмена и помогут личными средствами нуждающейся южноуральской семье.

Маргарите Павловой предстоит работать в Совете Федерации до того момента, пока не будет избран новый губернатор или действующий глава региона не делегирует другого представителя в СФ.

Напомним, с 2014 года администрацию Челябинской области в Совете Федерации представляла Ирина Гехт. Алексей Текслер, возглавивший область в марте 2019 года, пригласил Ирину Альфредовну в свою команду. В июле Ирина Гехт досрочно сложила полномочия сенатора и перешла на работу в родной регион на должность первого заместителя губернатора. Несколько месяцев область в верхней палате парламента представлял лишь один сенатор – Олег Цепкин.

С 2010 года до февраль 2014 года сенатором от правительства области был Руслан Гаттаров. Он также досрочно сложил полномочия в связи с переходом на работу в администрацию губернатора Челябинской области (был вице-губернатором).

Полномочия нового члена Совета Федерации будут начинаться со дня вступления в силу решения губернатора о делегировании представителя в верхнюю палату парламента и прекращаться после того, как будет делегирован другой представитель в СФ.