Михаилу Скокову присвоено почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ»

Главному полицейскому Челябинской области Михаилу Скокову присвоено почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации»

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции РФ Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию, посвященную присвоению специальных званий высшего начальствующего состава. И наградил отличившихся руководителей Министерства, подразделений центрального аппарата, территориальных органов и образовательных организаций МВД России. Соответствующие Указы по традиции подписаны Президентом Российской Федерации накануне Дня России.

Обращаясь к присутствующим, глава ведомства сделал акцент на том, что в основе достигнутых ими результатов – высокий уровень профессионализма, верность избранному делу, многолетний управленческий опыт, лидерские качества, которыми обусловлен авторитет среди подчиненных. Почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации» президентским указом присвоено начальнику Главного управления МВД России по Челябинской области генерал-лейтенанту полиции Михаилу Ивановичу Скокову.

Торжественное мероприятие проходило в режиме видео-конференц-связи. Праздничность момента совместно с начальником Главка разделили присутствовавшие в зале руководители подразделений ГУ МВД области, встретившие сообщение о награждении аплодисментами. Высокое звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации» присваивается высокопрофессиональным сотрудникам за личные заслуги в борьбе с преступностью, обеспечении защиты прав и свобод человека и гражданина, охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения, а также выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии преступлений и правонарушений.

Министр сердечно поздравил награжденных, их подчиненных, родных и близких со знаменательным событием, а также с наступающим государственным праздником – Днем России.