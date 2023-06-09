09.06.2023
В Челябинске появится арт-объект во славу первостроителей города
09.06.2023
Михаилу Скокову присвоено почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ»
09.06.2023
Народный фронт занялся «мостом раздора» в Есаульском
09.06.2023
Как сохранить водоемы Челябинской области, обсуждают на водном форуме
09.06.2023
Возбуждено уголовное дело по факту смерти двух рабочих и травмировании третьего на заводе Златоуста
09.06.2023
Почтовые отделения изменят график работы в День России
Михаилу Скокову присвоено почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ»
09.06.2023
В Кыштыме назначен новый начальник отдела полиции
08.06.2023
Михаил Скоков вручил награды сотрудникам, достойно выполнившим служебные задачи в новых регионах страны
02.06.2023
Полицейские наградили смелого челябинца за задержание обидчика женщин
01.06.2023
Михаил Скоков вручил семилетнему герою из Верхнеуральска грамоту министра МВД России
В Челябинске стартовал Всероссийский форум по импортозамещению
08.06.2023
Александр Лазарев досрочно слагает полномочия спикера Заксобрания Челябинской области
07.06.2023
В Челябинской области назвали самые популярные имена рожденных в мае малышей
07.06.2023
В торговых точках Челябинской области ищут отравленный «Мистер Сидр»
06.06.2023
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023