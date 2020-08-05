На пути в Нязепетровский район Алексей Текслер проверил стройку в Верхнем Уфалее

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, пятого августа, оценит обстановку в Нязепетровском районе. Рабочим визитом в эту территорию глава региона продолжит серию инспекционных поездок по Южному Уралу, о начале которых он объявил в конце прошлой недели, находясь в недельном отпуске.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», губернатор принял решение проверять на местах, как исполняются данные им ранее поручения. Первыми территориями, которые посетил Алексей Текслер, стали Каслинский район и Озерск, где он побывал вчера, четвертого августа.

Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, по пути в Нязепетровск глава региона заехал в Верхний Уфалей, чтобы проверить ход строительства многоквартирных домов для переселенцев из ветхо-аварийного жилья.

В Нязепетровске Алексей Текслер побывает в школе, которую реконструировали после его поручения, осмотрит новую площадку для сдачи норм ГТО.

Также глава региона ознакомится с проектами модернизации системы водоснабжения Нязепетровска и завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.