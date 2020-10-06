Наталья Котова назначила и.о. начальника управления по стратегическому планированию
Управление по стратегическому планированию, экономике и инвестициям администрации Челябинска возглавила Ольга Косикова, проработавшая в мэрии много лет.
На должность исполняющей обязанности начальника данного управления глава города Наталья Котова назначила ее вчера, пятого октября, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе челябинской мэрии.
Ранее управление по стратегическому планированию, экономике и инвестициям возглавлял Александр Руденко. Он ушел в отставку.
Ольга Косикова до нынешнего назначения работала здесь начальником отдела экономического анализа и проектного управления.
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