Назначен врио начальника экспертно-аналитического управления правительства Челябинской области

Обязанности начальника экспертно-аналитического управления правительства Челябинской области временно возложены на Александра Шведова, занимающего пост первого заместителя руководителя этой структуры.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«До назначения начальника экспертно-аналитического управления правительства Челябинской области возложить исполнение его обязанностей на Шведова Александра Константиновича, первого заместителя начальника экспертно-аналитического управления…, без освобождения от основных должностных обязанностей по замещаемой должности, с его согласия и с установлением должностного оклада и выплатой надбавок по должности начальника…», - говорится в документе.

Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания – с 30 мая 2023 года.

До назначения на пост первого зама Экспертно-аналитического управления (в октябре 2022 года) Александр Шведов руководил управлением развития малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Челябинской области.

Напомним, в декабре 2019 года по распоряжению Алексея Текслера в аппарате правительства и губернатора области было создано два новых структурных подразделения - управление проектной деятельности и экспертно-аналитическое управление.

Экспертно-аналитическое управление отвечает за экспертизу и контроль исполнения ключевых показателей деятельности региона, поставленных президентом РФ, а также осуществляет экспертно-аналитическое сопровождение любых документов и вопросов по поручению губернатора. С мая 2022 года управлением руководил Антон Артемов. В декабре 2022 года он был назначен заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской.

С января 2020 года по май 2022 года Экспертно-аналитическое управление возглавлял Иван Куцевляк.