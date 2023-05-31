Новые назначения в Управлении делами губернатора Челябинской области

Максим Перницкий и Евгений Яковлев назначены заместителями управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области.

Соответствующие постановления подписал губернатор Алексей Текслер. Документы опубликованы на портале правовой информации.

«Назначить Яковлева Евгения Геннадьевича заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области», - говорится в документе. Он вступает в силу с момента подписания – 30 мая 2023 года.

Евгений Яковлев ранее занимал в управлении делами губернатора и правительства области пост председателя комитета по закупкам.

«Назначить Перницкого Максима Викторовича заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области, с установление срока испытания три месяца», - отмечается в другом постановлении. Оно вступает в силу также с 30 мая 2023 года.

С июля 2020 года управление делами губернатора и правительства Челябинской области возглавляет Роман Менжинский. У него два первых заместителя - Сергей Галкин и Егор Козлов (оба работают с 25 июля 2022 года), а также один зам - Дмитрий Зубарев (с 26 июля 2022 года). Две ставки заместителя были вакантны. В феврале 2023 года посты заместителей Управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области покинули сразу два сотрудника: Вадим Ярмолович (он проработал в этой должности полгода, был назначен в августе 2022 года) и Ирина Орлова

В августе 2022 года губернатор Алексей Текслер откорректировал штатную численность Управления. В октябре2022 года было уволено из Управления по сокращению штата 88 из 187 сотрудников в октябре 2022 года. Все они устроены в другое структурное подразделение.