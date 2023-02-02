Замуправляющего делами губернатора Челябинской области покидает занимаемый пост

Заместитель Управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области Ирина Орлова освобождена от занимаемой должности.

Соответствующее постановление подписал глава региона Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Орлову Ирину Николаевну от замещаемой должности заместителя Управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области – главного бухгалтера Управления делами губернатора и правительства Челябинской области», - говорится в документе.

Ирина Николаевна будет уволена с госслужбы через две недели – с 17 февраля 2023 года. Служебный контракт разрывается по ее просьбе.

Напомним, с июля 2020 года управление делами губернатора и правительства Челябинской области возглавляет Роман Менжинский. В августе 2022 года губернатор Алексей Текслер откорректировал штатную численность Управления. В октябре2022 года было уволено из Управления по сокращению штата 88 из 187 сотрудников в октябре 2022 года. Все они устроены в другое структурное подразделение, заверяли в правительстве области.