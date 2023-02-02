02.02.2023
Челябинская область в тройке лидеров Урала по числу компаний, атакуемых киберпреступниками
02.02.2023
Замуправляющего делами губернатора Челябинской области покидает занимаемый пост
02.02.2023
Музей Победы рассказал историю героического защитника Сталинграда из Челябинской области
02.02.2023
В январе 2023 года четыре подростка Челябинской области совершили суицид
02.02.2023
Командир части Чебаркульского гарнизона заставлял призывников «батрачить» на него
02.02.2023
Карина Левко представит Челябинскую область в финале конкурса «А ну-ка, девушки!»
Замуправляющего делами губернатора Челябинской области покидает занимаемый пост
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023
Енот и Чебурашка - против укронацистских свастик и черепов
31.01.2023
В Челябинской области 55 классов и одну школу закрыли на карантин по ОРВИ
31.01.2023
В Челябинске грядет благоустройство северо-западной части Миасса
30.01.2023