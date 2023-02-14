14.02.2023
Педофила из Сосновского района отправили в колонию строгого режима
14.02.2023
Задержана подельница мошенников, забиравших деньги у пенсионеров Челябинска
14.02.2023
Народный порыв: как в Челябинске создавался танковый корпус сверх плана
14.02.2023
Павел Шиляев утвердил новую редакцию Политики ММК
13.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 14 февраля (18+)
13.02.2023
Подарок гурману: челябинка пыталась передать осужденному марихуану в кетчупе
Новая отставка в управлении делами губернатора Челябинской области
21.10.2022
Управление делами губернатора Челябинской области и в минстрой объявили о сокращении
09.08.2022
Новое назначение в аппарате губернатора и правительства Челябинской области
06.09.2020
Отставка в управлении делами губернатора и правительства Челябинской области
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023
После землетрясения Россия первой протянула Турции руку помощи
09.02.2023