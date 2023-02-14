Новая отставка в управлении делами губернатора Челябинской области

Заместитель Управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области Вадим Ярмолович покидает занимаемый пост. Он проработал в этой должности полгода.

Соответствующее постановление подписал глава региона Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Ярмоловича Вадима Валентиновича от замещаемой должности заместителя Управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области, расторгнуть с ним служебный контракт», - говорится в документе.

Вадим Ярмолович будет уволен с госслужбы с 13 февраля 2023 года. Служебный контракт расторгается по инициативе госслужащего, говорится в постановлении.

Ярмолович был назначен на должность заместителя Управляющего делами губернатора и правительства в августе 2022 года.

Как уже сообщало агентство, ранее губернатор подписал постановление об отставке еще одного заместителя Управляющего – главного бухгалтера Управления делами губернатора и правительства Челябинской области Ирины Орловой. Она покинет занимаемый пост 17 февраля.

Напомним, управление делами губернатора и правительства Челябинской области возглавляет Роман Менжинский (с июля 2020 года). У него два первых заместителя - Сергей Галкин и Егор Козлов (оба работают с 25 июля 2022 года), а также три зама – Ирина Орлова, Вадим Ермолович, Дмитрий Зубарев (с 26 июля 2022 года). Два заместителя покидают занимаемые посты.

В августе 2022 года губернатор Алексей Текслер откорректировал штатную численность Управления. В октябре2022 года было уволено из Управления по сокращению штата 88 из 187 сотрудников в октябре 2022 года. Все они устроены в другое структурное подразделение, заверяли в правительстве области.