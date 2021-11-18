18.11.2021
В Челябинске продолжается операция «Дети России – 2021»
18.11.2021
Прокуратура организовала проверку по факту гибели ребенка на пожаре в Златоусте
18.11.2021
ВТБ запускает переводы по QR-коду
18.11.2021
В Челябинске изменится схема движения транспорта на перекрестке Разина и Овчинникова
18.11.2021
Премии социальным работникам – в день рождения Миасса
18.11.2021
Сбербанк начал выдавать ипотечные кредиты для покупки залогового жилья на аукционах
Новый южноуральский спикер объяснил, почему успешный бизнес сменил на карьеру политика
18.11.2021
Лазарев: Сумма, выделанная на реализацию идей южноуральцев, будет увеличена в два раза
18.11.2021
Александр Лазарев: В ближайшие месяцы кадровых изменений в ЗСО не планируется
16.11.2021
Новым председателем ЗСО Челябинской области избран Александр Лазарев
26.08.2021
Алексей Лошкин утвержден председателем КСП Челябинской области на второй срок
Введут ли QR-коды в вузах Челябинской области
18.11.2021
Перемены на Полигоне ТБО: новые мощности позволят увеличить долю переработки отходов
17.11.2021
Безопасности жителей Челябинска угрожает «черная дыра» на улице Свободы
16.11.2021
В Челябинске из-за нерабочих дней перенесли аукционы по продаже недостроев
15.11.2021
На самолете, в поезде и в общественных местах - только по QR-коду
13.11.2021