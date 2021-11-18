Новый южноуральский спикер объяснил, почему успешный бизнес сменил на карьеру политика

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев, занявший пост спикера 16 ноября 2021 года, признался, что даже не предполагал, что его будут рекомендовать на место руководителя регионального парламента. Новый спикер поделился, с чего начинался его трудовой путь и почему успешный бизнес он сменил на карьеру политика.

Об этом Александр Лазарев заявил сегодня,18 ноября, на пресс-конференции для журналистов.

«Я возглавлял в ЗСО комитет по бюджетам и налогам, был первым вице-спикером. Я не предполагал, что возглавлю ЗСО. Это высокая честь для меня. Спасибо всем коллегам и главе региона Алексею Текслеру за доверие. Я понимаю какая ответственность на мне лежит сейчас. Буду вникать в работу», - сказал Александр Лазарев.

Также Лазарев отметил, что никогда не ставил перед собой цели заниматься политикой.

«Я получил сначала профессию токаря, потом водительские права получил. Это, чтобы не «сидеть» у родителей на шее. Потом отслужил в армии. В 90-е, когда все были предпринимателями, тоже занимался бизнесом. Работал в компании по развитию сотовой связи в Южноуральске, Троицке и Карталах. Потом в 2005 году предложили мне возглавить предприятие «Связьстрой-5», в 2010 году – я возглавил завод металлоконструкций Южноуральска. Он был банкротом. Попробовал себя в роли антикризисного управляющего. За год подняли завод с «колен». В 2015 от совета работодателей поступило предложение баллотироваться на пост главы Южноуральске. По 2020 год я трудился в этой должности. А потом был избран депутатом в ЗСО», - рассказал о своей карьере Александр Лазарев.

На вопрос журналистов, а почему успешный бизнес он променял на карьеру политика, новый спикер ЗСО ответил просто.

«Когда человек добивается успеха в бизнесе, то можно сидеть с деньгами и ничего не делать. Мой девиз по жизни – «Все, что мое – это самое лучшее». Я хочу, чтобы ЗСО Челябинской области стало лучшим в России. Я хочу что-то человеческое людям отдать, для них сделать. Я стараюсь всегда реагировать на все просьбы населения. Нигде не бывает легко. Главное – сформировать команду», - добавил Лазарев.

При этом все поинтересовались, а будет ли в регионе создана «команда Лазарева», как раньше была «команда Мякуша»?

«У нас есть «команда Текслера» и всей Челябинской области», - отметил Лазарев.

Напомним, 16 ноября 2021 года, депутаты на внеочередном заседании приняли отставку спикера Владимира Мякуша и проголосовали за нового председателя Заксобрания Александра Лазарева.

Инна Шемаева