Суд отправил Навального в колонию общего режима

Во вторник, второго февраля, Мосгорсуд рассмотрел ходатайство ФСИН об отмене условного наказания политику Алексею Навальному и замене его на реальный срок заключения. Суд постановил удовлетворить представление ведомства, направить отбывать наказание в колонии общего режима на три года шесть месяцев. Всего политик проведет в колонии два года восемь месяцев с учетом проведенного года под домашним арестом, также ему назначен штраф 500 тысяч рублей.

До вступления приговора в законную силу Навальный будет находиться под стражей. Защита политика будет обжаловать решение суда. Также адвокаты обратятся в Комитет министров Совета Европы из-за неисполнения решения Европейского суда, сообщает РБК.

Еще за полтора часа до заседания суда у места его проведения начали собираться люди, которые пришли поддержать оппозиционера. Полиция перекрыла движение и огородила заборами все соседние дворы. На конец заседания, по данным ОВД-инфо, задержанными оказались более 300 человек.

Также после заключения Навального под стражу в центре Москвы начал появляться стихийный митинг. Уже к трем часам ночи, по данным ОВД-инфо, задержанных было больше 1300.

Ранее Алексей Навальный был объявлен в федеральный розыск. ФСИН требовала заменить политику условный срок на реальный. Согласно документу, розыскные действия начались еще 27 ноября 2020 года, но в ходе этих действий установить местоположение оппозиционера не удалось. В постановлении говорится, что Алексей Навальный игнорировал контроль уголовно-исполнительной инспекции. Прокуратура поддержала позицию ФСИН.

Напомним, Алексей Навальный и его брат Олег в 2014 году были признаны виновными в мошенничестве и легализации преступных средств. По версии следствия, они убедили компанию «Ив Роше» заключить невыгодный контракт. Оппозиционер получил 3,5 года условно, а его брат – 3,5 года реального срока. В 2017 году Европейский суд по правам человека признал приговор несправедливым. Российское правительство выплатило Навальному компенсацию в размере четырех миллионов, но решение суда не отменили.

Фото: пресс-служба Мосгорсуда