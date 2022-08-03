03.08.2022
Сайт челябинского бизнес-омбудсмена сменил дизайн и «переехал» на новый адрес
03.08.2022
Организатор наркобизнеса из Челябинска отправлен в колонию
03.08.2022
Семья из Челябинска одержала победу на Всероссийском конкурсе «Семья года»
03.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 4 августа
03.08.2022
В Челябинскую область завезли три тонны зараженных персиков
03.08.2022
«АвтоВАЗ» выплатит неплохую компенсацию решившим добровольно уволиться сотрудникам завода в Ижевске
Текслер: Мы поддержали инициативу проведения первого туристического форума стран ШОС
03.08.2022
Алексей Текслер: Кооперация регионов стран ШОС - залог успеха взаимодействия между нашими странами и народами
03.08.2022
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
03.08.2022
Текслер уехал в Узбекистан
02.08.2022
Александр Лазарев: Леса вокруг Челябинска – это наше будущее
«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ
02.08.2022
Сотрудники ФСБ совместно с СК задержали еще одного южноуральского экс-следователя
01.08.2022
Кадровые перестановки в администрации Челябинска
01.08.2022
Текслер: Ключевая задача – обеспечение безопасности школьников
29.07.2022
Челябинцы записали видеообращение к президенту России с просьбой спасти городской лес
28.07.2022