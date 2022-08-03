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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
4 августа 2022 года в первый рейс отправится новый комфортный электропоезд ЭП2Д. Состав из 6 ваго
03.08.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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03.08.2022

Семья из Челябинска одержала победу на Всероссийском конкурсе «Семья года»
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Алексей Текслер
Узбекистан
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Фото: Правительство Челябинской области

Текслер: Мы поддержали инициативу проведения первого туристического форума стран ШОС

В Ташкенте продолжает свою работу III Форуме глав регионов стран ШОС. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который возглавляет российской делегацию озвучил главные задачи работы представителей нашей страны.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, составе Челябинской делегации, работающей сегодня на Форуме, много представителей бизнеса. Среди них - компании-лидеры в вопросах импортозамещения: «Нефть-сервис», «Алсо», Южноуральский арматурно-изоляторный завод, завод СпецАгрегат, ФГУП ПО «Маяк», «Андроидная техника», «ТРИДИВИ» и другие. Кроме этого в состав делегации входит и.о. ректора Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер. На Форуме он представляет научное сообщество региона и будет работать по вопросу взаимодействия с представителями вузов Узбекистана, для организации практических связей с бизнесом и реализации совместных научных проектов. Уже состоялись встречи Александра Вагнера с первым заместителем министра высшего и среднего специального образования Узбекистана Комилжоном Каримовым и ректорами нескольких вузов Узбекистана.

Напомним, Алексей Текслер уже выступил с рядом инициатив на пленарном заседании Форума. Это создание общего портала, где будут представлены возможности стран ШОС в части логистического взаимодействия, создание информационной системы по промышленной и сельскохозяйственной кооперации, а также развитие туристического взаимодействия.

 «Мы поддержали инициативу проведения первого туристического форума стран ШОС, будем активно в нем участвовать, и дальше продолжать развивать сотрудничество между регионами стран ШОС», - резюмировал Алексей Текслер.

Алексей Текслер
Узбекистан
ШОС
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03.08.2022

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29.07.2022 22:45

Челябинский майор-взяточник из наркоконтроля отправился в СИЗО

29.07.2022 18:28

Златоустовский «Омнибус» вступает в 103-й творческий год