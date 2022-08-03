Текслер: Мы поддержали инициативу проведения первого туристического форума стран ШОС

В Ташкенте продолжает свою работу III Форуме глав регионов стран ШОС. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который возглавляет российской делегацию озвучил главные задачи работы представителей нашей страны.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, составе Челябинской делегации, работающей сегодня на Форуме, много представителей бизнеса. Среди них - компании-лидеры в вопросах импортозамещения: «Нефть-сервис», «Алсо», Южноуральский арматурно-изоляторный завод, завод СпецАгрегат, ФГУП ПО «Маяк», «Андроидная техника», «ТРИДИВИ» и другие. Кроме этого в состав делегации входит и.о. ректора Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер. На Форуме он представляет научное сообщество региона и будет работать по вопросу взаимодействия с представителями вузов Узбекистана, для организации практических связей с бизнесом и реализации совместных научных проектов. Уже состоялись встречи Александра Вагнера с первым заместителем министра высшего и среднего специального образования Узбекистана Комилжоном Каримовым и ректорами нескольких вузов Узбекистана.

Напомним, Алексей Текслер уже выступил с рядом инициатив на пленарном заседании Форума. Это создание общего портала, где будут представлены возможности стран ШОС в части логистического взаимодействия, создание информационной системы по промышленной и сельскохозяйственной кооперации, а также развитие туристического взаимодействия.

«Мы поддержали инициативу проведения первого туристического форума стран ШОС, будем активно в нем участвовать, и дальше продолжать развивать сотрудничество между регионами стран ШОС», - резюмировал Алексей Текслер.