Текслер: Там, где главы сильные, все вопросы решаются

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал глав муниципальных образований более активно решать вопросы с бесхозными объектами на их территориях.

Заброшенные здания нередко становятся площадкой для игр детей, особенно в летний период. И там же дети травмируются.

Напомним, два несчастных случая произошло в мае в Агаповском районе – получили смертельные травмы 17-летний подросток и 12-летний ребенок

Тогда губернатор поручил всем главам и ответственным в муниципалитетах принять срочные меры по обеспечению безопасности бесхозных сооружений.

Вопрос контроля за бесхозными объектами был вновь поднят Алексеем Текслером на областном совещании с главами муниципальных образований.

«Важно, коллеги, я знаю, в принципе у нас каждый раз, когда такое случается, причина одна и та же – в основном это объекты, которые не являются муниципальной собственностью. Начинаются разговоры, что это зона ответственности собственника и так далее, - отметил губернатор. – Но, когда, не дай бог, это происходит, и собственники находятся, и объекты сносятся, так сказать, без собственников. Короче, вопросы решаются, но решаются постфактум».

Губернатор подчеркнул, что вопросы собственности всегда были и остаются сложными и рекомендовал главам для их решения привлекать прокуратуру. «Давайте, так сказать, вместе этим вопросом постоянно заниматься, постоянно. В конечном счете там, где главы сильные, все вопросы решаются». – обратил внимание глав Алексей Текслер.

Губернатор предупреждал, в отношении руководителей муниципалитетов, которые не примут необходимые меры для защиты детей, будут приняты соответствующие кадровые решения.