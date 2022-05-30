Текслер выступит с четвертым посланием на посту губернатора Челябинской области

В последний день весны, 31 мая, губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступит с обращением к Законодательному собранию региона.

В этот раз впервые отчет главы региона о результатах деятельности Правительства Челябинской области за 2021 год прозвучит в стенах не регионального парламента, а Дворца спорта «Юность».

Это четвертое послание Алексея Текслера на посту руководителя области. Впервые он представил ежегодный отчет по работе правительства региона в статусе исполняющего обязанности главы региона и обозначил задачи на перспективу 30 мая 2019 года (выступление состоялось в ЗСО). Второе обращение к депутатам прозвучало 26 июня 2020 года. Оно проходило в онлайн-режиме из-за ситуации по коронавирусной инфекции в Третье послание губернатора Алексея Текслера прозвучало 25 мая 2021 года в Центре Международной торговли.

Во вторник, 31 мая 2022 года, в «Юность» на заслушивание отчета губернатора соберутся депутаты областного парламента и Госдумы, члены Совета Федерации от Челябинской области, руководители органов исполнительной власти, избирательной комиссии области, судебных и правоохранительных структур, органов местного самоуправления, предприятий региона, представители общественных организаций и религиозных объединений.

Мероприятие начнется в 11 часов. А в 13 часов депутаты вернутся в здание Законодательного собрания, чтобы продолжить заседание в зале заседаний.