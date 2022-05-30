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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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30.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Текслер выступит с четвертым посланием на посту губернатора Челябинской области

В последний день весны, 31 мая, губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступит с обращением к Законодательному собранию региона.

В этот раз впервые отчет главы региона о результатах деятельности Правительства Челябинской области за 2021 год прозвучит в стенах не регионального парламента, а Дворца спорта «Юность».

Это четвертое послание Алексея Текслера на посту руководителя области. Впервые он представил ежегодный отчет по работе правительства региона в статусе исполняющего обязанности главы региона и обозначил задачи на перспективу 30 мая 2019 года (выступление состоялось в ЗСО). Второе обращение к депутатам прозвучало 26 июня 2020 года. Оно проходило в онлайн-режиме из-за ситуации по коронавирусной инфекции в Третье послание губернатора Алексея Текслера прозвучало 25 мая 2021 года в Центре Международной торговли.

Во вторник, 31 мая 2022 года, в «Юность» на заслушивание отчета губернатора соберутся депутаты областного парламента и Госдумы, члены Совета Федерации от Челябинской области, руководители органов исполнительной власти, избирательной комиссии области, судебных и правоохранительных структур, органов местного самоуправления, предприятий региона, представители общественных организаций и религиозных объединений.

Мероприятие начнется в 11 часов. А в 13 часов депутаты вернутся в здание Законодательного собрания, чтобы продолжить заседание в зале заседаний.

Автор: Любовь Юрина
Алексей Текслер
ЗСО
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Славная история побед: спортивный клуб ММК отметил 90-летний юбилей

26.05.2022 12:17

В челябинском театре драмы открылась «денежная» выставка

26.05.2022 12:15

Уровень коллективного иммунитета снижается, а регионы перестали заказывать вакцины от ковида

26.05.2022 11:39

Как и обещал: челябинский Айболит везет помощь диким и домашним животным Донбасса

26.05.2022 11:24

Бывший посол Ватикана в США: Москва сегодня принимает на себя роль Катехона перед миром, как препятствие антихристу

26.05.2022 11:16

Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения

26.05.2022 11:08

Бывший контрактник из Челябинской области признан должником минобороны РФ

26.05.2022 11:06

В Челябинской области завершилась Универсиада вузов

26.05.2022 11:00

На месте бывшего завода АМЗ в Челябинске построят жилые дома и социальные объекты

26.05.2022 10:42

Троицкий завод Зуккера стал новым «героем» историко-культурной экспертизы

26.05.2022 10:25

В пятницу к Земле приблизится астероид, в ЧелГУ оценили его опасность

26.05.2022 10:00

Сетью можно пять раз охватить периметр Челябинской области

26.05.2022 09:53

КСП Челябинской области: Ключевая ставка может снизиться до 12%

26.05.2022 09:49

Таганайская ксеромфалина Кауфмана показала себя во всей красе

26.05.2022 01:03

Замглавы МЧС РФ Андрей Гурович освобожден от занимаемой должности

26.05.2022 00:40

С первого июня на 10% проиндексируют МРОТ и прожиточный минимум

26.05.2022 00:05

Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 10% с первого июня

25.05.2022 23:05

Владимир Путин дал ряд поручений по итогам посещения госпиталя Минобороны

25.05.2022 22:34

Владимир Путин представил нового главу МЧС: Не карьерист, а служака

25.05.2022 20:56

Путин посетил военный госпиталь, где проходят лечение раненые в ходе спецоперации военные

25.05.2022 18:28

Облсуд признал так и не сознавшегося Евстратьева виновным в убийстве челябинского бизнесмена

25.05.2022 18:26

В четверг в Челябинской области возможны дожди и грозы