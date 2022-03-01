Упрдор «Южный Урал» возглавил Владимир Муравьев

Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» возглавил Владимир Муравьев.

В новую должность, на которую он был назначен приказом федерального дорожного агентства от 22-го февраля текущего года, Владимир Александрович вступил сегодня, первого марта. До настоящего момента (с апреля 2021-го года) он являлся заместителем начальника Упрдор «Южный Урал».

Как отмечают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», кандидатуру Владимира Муравьева согласовал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Глава Росавтодора Роман Новиков вручил благодарственные письма ведомства отличившимся сотрудникам управления и представил коллективу нового начальника.

«Владимир Александрович работает в ФКУ «Южный Урал» с апреля 2021-го года. В дорожной отрасли он давно: трудился и на федеральной сети, и в дорожном хозяйстве в регионах. Я уверен, что богатый опыт Владимира Александровича позволит вашему управлению успешно развиваться, достигая тех показателей, которые ставит перед нами правительство Российской Федерации», - отметил Роман Новиков.

Владимир Муравьев в 2006-м году окончил Ивановский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы».

Общий трудовой стаж Владимира Александровича в дорожно-транспортной отрасли составляет 17 лет. Трудовую деятельность он начал в 2005 году с профессии рабочего, а затем мастера Кинешемского ДРСУ №2.

С ноября 2008-го по октябрь 2009-го года работал главным инженером ДОГП «Приозерское ДРСУ».

С ноября 2009-го по январь 2018-го года занимал должности ведущего эксперта дорожного хозяйства, начальника отдела, заместителя начальника ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Смирнова.

9С апреля 2018-го по ноябрь 2018-го года работал в должности заместителя начальника ФКУ «Управление автомобильной магистрали Ордена Ленина «Москва - Санкт-Петербург».

С ноября 2018-го по февраль 2021-го года возглавлял сначала комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог, а затем комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области.

С апреля 2021-го года работал в ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» в должности заместителя начальника учреждения.

За трудовые достижения Владимир Муравьев был награжден благодарностью министра транспорта Российской Федерации.