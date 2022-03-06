В Челябинске прошли задержания участников антироссийского несанкционированного митинга

В центре Челябинска сегодня, шестого марта, в 14 часов состоялся несанкционированный митинг, участники которого выступали против спецоперации России на Украине, начатой 24-го февраля.

Некоторые из протестующих, пришедших в воскресенье на площадь Ярославского, держали в руках плакаты с оскорбительными высказываниями в адрес российской власти.

Правоохранительные органы задержали около десяти участников несогласованной акции протеста.

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Отметим, и полицейские, и ОМОН, дежурившие сегодня в центре Челябинска и следившие за общественным порядком, вели себя вежливо и корректно.