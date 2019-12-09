В Челябинской области новый профлидер
Политика
Сегодня, 09:24

В Федерация профсоюзов Челябинской области произошла смена руководства. Возглавлявший региональную Федерацию профсоюзов 73-летний Николай Буяков покинул занимаемый пост.

Новым председателем избран 42-летний Олег Екимов, до настоящего момента занимавший пост заместителя руководителя Федерации профсоюзов области.

Соответствующее решение единогласно принято на конференции профсоюзов, состоявшейся 6 декабря.

Справка.

Олег Екимов родился 10 июня 1977 года в городе Копейске Челябинской области.

Окончил Челябинский государственный университет по специальности «Юриспруденция» и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность начал в 1998 году юрисконсультом на предприятии, затем помощником прокурора. В профсоюзах работает с 2005 года. Сначала правовым инспектором в областной организации Горно-металлургического профсоюза России, затем перешел на работу в Федерацию профсоюзов Челябинской области сначала на должность заведующего орготделом, и уже 10 лет (с 2009 год) трудится заместителем председателя Федерации. Депутат Законодательного собрания.

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