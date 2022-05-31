В Челябинской области узаконили возможность дистанционного голосования

В Челябинской области расширили перечень ограничений пассивного избирательного права и установили возможность дистанционного электронного голосования.

Соответствующие поправки в законы региона приняли депутаты Законодательного собрания на очередном заседании, которое состоялось 31 мая 2022 года.

«Проект закона подготовлен в целях приведения законов Челябинской области, регулирующих порядок проведения выборов и референдумов на территории региона, в соответствие с федеральным законодательством», - отметили в региональном парламенте.

Закон расширяет перечень ограничений пассивного избирательного права на выборах всех уровней. Предусматривается, что не имеют права быть избранными граждане РФ, осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, судимость которых снята или погашена, – до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

Данное ограничение также распространяется на лиц, осужденных к лишению свободы за совершение отдельных преступлений средней тяжести, в том числе, предусмотренных частью 2 статьи 133 и частью 1 статьи 134 Уголовного кодекса Российской Федерации, и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, а также осужденные к лишению свободы за совершение указанных преступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения 5 лет со дня снятия или погашения судимости.

Кроме того, закрепляется возможность составления и ведения списка избирателей, участников референдума в электронном виде в порядке и сроки, определенные избирательной комиссией Челябинской области с учетом требований, установленных Центральной избирательной комиссией РФ.

Закон предусматривает, что в административном центре (столице) Челябинской области, городском округе с численностью избирателей свыше 500 тысяч жителей по согласованию с облизбиркомом и последующему согласованию с ЦИК допускается образование избирательных участков (уточнение перечня избирательных участков и их границ) с числом избирателей, превышающим 3 тысячи. Скорректированы случаи уточнения перечня избирательных участков, участков референдума и их границ.

Предусматривается обязанность маркировки содержащихся в агитационных материалах высказываний физического лица, включенного в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, или физического лица, информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Данная информация должна занимать не менее 15% от площади (объема) агитационного материала.

Законом устанавливается, что копия агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах телерадиовещания, в периодических печатных изданиях, после направления (передачи) агитационного материала в указанную организацию, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения представляется зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением в соответствующую избирательную комиссию вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале).

Закон также устанавливает возможность проведения дистанционного электронного голосования. Решение о проведении дистанционного электронного голосования на выборах в органы государственной власти Челябинской области, на референдуме Челябинской области принимается областной избирательной комиссией, а на выборах в органы местного самоуправления, на местном референдуме по предложению избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума. И в том, и в другом случае - по согласованию с Центральной избирательной комиссией.

Из системы избирательных комиссий, комиссий референдума исключаются избирательные комиссии муниципальных образований. Исполнение их полномочий по решению облизбиркома возлагается на территориальную или участковую избирательную комиссию, действующую в границах соответствующего муниципального образования.

Законопроект принят в первом и третьем чтении, минуя процедуру второго.

Председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев поддержал решение о возможности проведения дистанционного электронного голосования: «Это один из методов выразить свое мнение при выборе того или иного кандидата. Мы не должны ограничивать молодежь, которая сегодня, может быть, не всегда хочет идти на избирательный участок, но проголосовать через интернет-ресурсы может и имеет на это право. То есть мы открываем еще больше возможностей у избирателя для голосования и не ограничиваем тех из них, кто хочет работать в современных условиях. Я считаю, что это очень своевременный законопроект».