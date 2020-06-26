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В правительстве Челябинской области новое назначение

Политика
Сегодня, 16:12
Автор: 
Любовь Юрина

В министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области новое назначение – назначен первый зам руководителя.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, первым заместителем министра информационных технологий, связи и цифрового развития региона назначен Василий Кокорюкин.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер 26 июня 2020 года.

Ранее Кокорюкин занимал должность заместителя министра информационных технологий, связи и цифрового развития области.

Напомним, в мае 2020 году губернатор изменил название министерства, откорректировал его структуру и штатную численность, расширил подномочия.

В министерстве будет трудиться 76 человек. У министра - один первый заместитель и три заместителя, один из которых будет возглавлять управление. В штате также пять начальников управлений (у одного будет заместитель), 12 начальников отделов (одному разрешено иметь зама), главный бухгалтер, он же завотделом, четыре начальника службы, 17 консультантов, 22 главный специалиста, пять ведущих специалистов и три специалиста, не относящиеся к госслужбе.

В апреле 2020 года министерство возглавил 47-летний Игорь Фетисов. До настоящего момента у него было два зама: Василий Кокорюкин (был назначен на эту должность в сентябре 2014 года) и Екатерина Давыдова (замминистра-начальник управления).

Справка

Кокорюкин Василий Владимирович родился в Челябинске. В 1998 году окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «прикладная математика».

Свою трудовую деятельность начал в мэрии Челябинска, где отработал с 1998 по 2001 годы (прошел путь от специалиста первой категории до начальника отдела комитета).

В 2002 году пришел на работу в правительство Челябинской области, возглавив отдел комитета информационного и программного обеспечения. На этом посту он трудился до 2011 года.

С января 2011 по сентябрь 2014 года - начальник управления технического развития министерства информационных технологий и связи Челябинской области. В сентября 2014 года назначен замминистра и работал в этой должности до настоящего времени.

 

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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