Владимир Мякуш удостоен награды за особые заслуги в повышении авторитета «Единой России»

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области, руководитель фракции «Единая Россия» областного парламента Владимир Мякуш удостоен Благодарственной грамоты и успешное руководство деятельностью Челябинского регионального отделения партии. Награду вручили на заседании президиума генсовета партии «Единая Россия» в минувшую среду в Москве. Как отметил вручавший грамоту секретарь Генсовета партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, Владимир Мякуш возглавил Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия» в 2005 году, пятнадцать лет назад, и за это время приобрел большой опыт партийно-политической деятельности, который должен быть востребован.

Напомним, секретарем Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш утвержден в сентябре 2005 года. В это время менялась политическая картина региона. Партии «Единая Россия» необходимо было доказывать свое лидерство конкретными делами, дополнительный импульс получили партийные проекты, которые реализовывались в Челябинской области. За полтора десятилетия в региональном отделении партии была проведена большая работа по партийному и кадровому строительству, формированию первичных партийных организаций. Сегодня в рядах регионального отделения «Единой России» состоят более 42 тысяч южноуральцев, более 29 тысяч являются ее сторонниками.

С 2006 года Владимир Викторович возглавляет фракцию партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании Челябинской области. Фракция ведет свою работу регулярно, являясь площадкой для консолидации мнений, обсуждения важнейших вопросов партийного и государственного строительства. Именно фракция партии «Единая Россия» Законодательного Собрания под его руководством зачастую инициирует важнейшие решения законодательного органа, оказывает поддержку инициативам губернатора Челябинской области.

Депутатом Законодательного Собрания Челябинской области по итогам сентябрьских выборов 2020 года Владимир Мякуш избран в шестой раз. С 2005 года возглавляет областной парламент.