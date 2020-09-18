ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Владимир Мякуш удостоен награды за особые заслуги в повышении авторитета «Единой России»

Политика
Сегодня, 11:58
Размер текста

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области, руководитель фракции «Единая Россия» областного парламента Владимир Мякуш удостоен Благодарственной грамоты и успешное руководство деятельностью Челябинского регионального отделения партии. Награду вручили на заседании президиума генсовета партии «Единая Россия» в минувшую среду в Москве. Как отметил вручавший грамоту секретарь Генсовета партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, Владимир Мякуш возглавил Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия» в 2005 году, пятнадцать лет назад, и за это время приобрел большой опыт партийно-политической деятельности, который должен  быть востребован.

Напомним, секретарем Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш утвержден в сентябре 2005 года. В это время менялась политическая картина региона. Партии «Единая Россия» необходимо было доказывать свое лидерство конкретными делами, дополнительный импульс получили партийные проекты, которые реализовывались в Челябинской области. За полтора десятилетия в региональном отделении партии была проведена большая работа по партийному и кадровому строительству, формированию первичных партийных организаций. Сегодня в рядах регионального отделения «Единой России» состоят более 42 тысяч южноуральцев, более 29 тысяч являются ее сторонниками.

С 2006 года Владимир Викторович возглавляет фракцию партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании Челябинской области. Фракция ведет свою работу регулярно, являясь площадкой для консолидации мнений, обсуждения важнейших вопросов партийного и государственного строительства. Именно фракция партии «Единая Россия» Законодательного Собрания под его руководством зачастую инициирует важнейшие решения законодательного органа, оказывает поддержку инициативам губернатора Челябинской области.

Депутатом Законодательного Собрания Челябинской области по итогам сентябрьских выборов 2020 года Владимир Мякуш избран в шестой раз. С 2005 года возглавляет областной парламент.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Политика
16.09.20 21:58
Замена произошла
Текслер возглавил Челябинское реготделение «Единой России»
Политика
14.09.20 00:36
Алексей Текслер заменит Владимира Мякуша на партийном посту
Политика
11.09.20 15:46
Депутаты ЗСО в числе первых пришли на избирательные участки
Экономика
27.08.20 11:09
«Налоговые каникулы» в Челябинской области продлили еще на три года
15.09.20 10:52
Шесть партий получат мандаты в седьмом созыве Заксобрания Челябинской области
14.09.20 11:18
Около двух тысяч человек, содержащихся в СИЗО региона, приняли участие в выборах
14.09.20 10:00
Предварительные итоги выборов в Заксобрание Челябинской области
14.09.20 00:36
Алексей Текслер заменит Владимира Мякуша на партийном посту
13.09.20 22:01
В Челябинской области на 20 часов проголосовало 32,75% избирателей
13.09.20 19:54
В Челябинской области число проголосовавших за два часа выросло на 1,77%
13.09.20 17:42
В Челябинской области на 16 часов проголосовало около 30% избирателей
13.09.20 15:31
В Челябинской области на 14 часов проголосовало более четверти избирателей
13.09.20 13:44
В Челябинской области на 12 часов проголосовало 22,64% избирателей
13.09.20 11:34
На 10 утра в Челябинской области проголосовало 19,24% избирателей
Политика
Вчера, 11:11
Выборы депутатов Заксобрания Челябинской области седьмого созыва признаны легитимными. Списки избранных
Среда обитания
Сегодня, 09:15
ЗСО не будет принимать новое решение по границам Челябинского городского бора
Новости
Сегодня, 13:04
Общество
Стану 2500 ММК присвоено имя выдающегося инженера-металлурга Анатолия Старикова
Сегодня, 13:03
Спорт
Биатлонный комплекс в Златоусте станет стадионом международного уровня
Сегодня, 12:50
Федерация
Бизнес потребовал отказаться от повышения акцизов на сигареты на 20%
Сегодня, 12:44
Федерация
Российских студентов предложили поддержать капиталом
Сегодня, 12:27
Общество
За сутки ковид подтвердился у двух школьников Челябинской области
Материалы рубрики
14.09.20 11:18
Политика
Около двух тысяч человек, содержащихся в СИЗО региона, приняли участие в выборах
13.09.20 09:43
Политика
За два дня в Челябинской области проголосовало 17,81% избирателей
26.08.20 17:03
Политика
Депутаты Заксобрания региона одобрили поправки в закон о налоговых льготах для ИТ-компаний
26.08.20 16:28
Политика
В Челябинске завтра изберут глав трех районов. У Ереклинцева конкурентов больше, чем у Колесника и Орла
25.08.20 16:28
Политика
До конца недели Челябинск остался без главы
Теги
Владимир Мякуш
Законодательное Собрание Челябинской области
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика