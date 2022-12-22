Владимира Шамне избрали главой Калининского района Челябинска. Эту должность он занял после работы на посту заместителя мэра Натальи Котовой по вопросам строительства.

За кандидатуру Шамне в должности главы района проголосовало большинство депутатов Калининского райсовета – на 37-м заседании, состоявшемся в среду, 21 декабря с участием Натальи Котовой и руководителя аппарата городской администрации Валерия Смирнова.

Отметим, на должность главы района претендовали еще два кандидата - депутат Калининского районного совета Дмитрий Иванов и первый заместитель главы Курчатовского района Константин Матыгин. Однако предпочтение было отдано Владимиру Шамне.

Новоиспеченный глава Калининского района поблагодарил депутатов за оказанное ему доверие и высказал пожелание о дальнейшем конструктивном сотрудничестве на благо вверенной территории.

На посту главы Калининского района Владимир Шамне сменил Сергея Колесника, который перешел на работу в администрацию Челябинска, возглавив управление делами.