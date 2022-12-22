22.12.2022
Владимира Шамне избрали главой Калининского района
22.12.2022
«Горное ущелье» ММК снова превратилось в резиденцию Деда Мороза
22.12.2022
Карталинца, который запугивал следователя, отдали под суд
22.12.2022
Челябинская компания в нарушение закона пыталась продать в Интернете «Маминого любимого»
22.12.2022
Более двух тысяч сделок: в ноябре челябинцы оформили ипотеки больше, чем год назад
22.12.2022
ММК и фонд «Металлург» подарят детям Магнитки новогоднюю сказку
Владимира Шамне избрали главой Калининского района
10.11.2022
Владимир Шамне покинул пост заместителя Натальи Котовой
25.07.2022
В Челябинске нашли подрядчика для строительства детского сада в «Парковом-2»
19.05.2022
Независимые эксперты и депутаты выступили против расширения улицы Худякова в Челябинске
15.12.2021
Максим Куляшов покинул пост заместителя главы Челябинска
Челябинская область собирает гостинцы бойцам СВО: Мы-то за праздничным столом, а ребята...
21.12.2022
Принят главный финансовый документ Челябинска
20.12.2022
Работники органов безопасности отмечают профессиональный праздник
20.12.2022
В Челябинске дорожники переведены на усиленный режим работы
19.12.2022
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022