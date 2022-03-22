Южноуральцы отмечены высокими госнаградами, в том числе вице-губернатор и вице-спикер

Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами ряд жителей Челябинской области.

Соответствующий Указ о награждении главы государства подписал 21 марта 2022 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Юрий Карликанов награжден Орденом Почета.

Депутат регионального парламента Анатолий Брагин отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Карликанов и Брагин представлены к награде за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовесттную работу.

Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством I степени» награжден генеральный директор АО «Прокатмонтаж» Владимир Генералов.

Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награждены первый вице-губернатор Виктор Мамин, сотрудники ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» - ведущий специалист цеха Юрий Ахаимов, оператор Владимир Гуцоло, директор по персоналу Олег Кийков, машинист мельниц Анатолий Сидоров, вальцовщик Михаил Шуляк, сотрудники ООО «Объединенная сервисная компания» - начальник цеха Сергей Вдовин, электрогазосварщики Николай Докукин и Сергей Дремучев, ведущий специалист Александр Жиденко, слесарь-ремонтник Борис Попсуя, начальник цеха Дмитрий Реента, а также электросварщик ручной сварки АО «Прокатмонтаж» Дмитрий Голубев, электрогазосварщик ООО «Миньярский карьер» Равис Николаев.

Директору «Спортивной школы олимпийского резерва №1 по конькобежному спорту» Челябинска Андрею Швец присвоено звание заслуженный работник физической культуры РФ.

Двум сотрудникам ММК - машинисту электровоза Сергею Галдину и ведущему инженеру Сергею Зябко - присвоено звание «Заслуженный работник транспорта РФ», еще двум - старшему мастеру Раису Гарифулину и лудильщику Андрею Перчаткину ММК – «Заслуженный металлург РФ», начальнику участка на комбинате Александру Булатову – «Заслуженный энергетик РФ».