Замначальника службы занятости Челябинской области стал 28-летний Кирилл Усманов

Заместителем начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области назначен 28-летний Кирилл Усманов – экс-помощник первого вице-губернатора Ирины Гехт.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер 18 мая 2021 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Для Усманова на посту замначальника областной службы занятости установлен испытательный срок продолжительностью три месяца.

Должность замначальника главного управления по труду и занятости населения области освободилась в январе 2021 года после ухода 54-летнего Игоря Маклакова.

Был объявлен конкурс. На вакантный пост претендовало двое. Победителем был признан Кирилл Усманов.

В настоящий момент Главное управление возглавляет 52-летний Владислав Смирнов (на этом посту с 21 июля 2010 года). У него один первый заместитель (41-летний Александр Шегуров) и два зама (одну должность занимает 34-летний Николай Барышников, вторую занял 28-летний Кирилл Усманов).

Справка.

Кирилл Усманов родился 31 октября 1992 года. В 2010 году окончил Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей (бывш. Областной лицей-интернат), в 2015 году - Челябинский государственный университет (институт права, юриспруденция).

Работал помощником депутата Законодательного собрания Челябинской области, помощником депутата Государственной думы (от ЛДПР) Виталия Пашина. Был членом Общественной палаты Челябинской области. В 2019 году занял пост помощника первого заместителя губернатора Ирины Гехт.