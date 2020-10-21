ЗСО Челябинской области передаст СФ полномочия по согласованию кандидатуры прокурора региона

Полномочия по согласованию кандидатуры прокурора Челябинской области будут переданы от Законодательного собрания региона Совету Федерации Федерального собрания Российской Федерации.

Напомним, законом о поправке к Конституции статья, касающаяся прокуратуры РФ, была изложена в новой редакции. Установлен новый порядок назначения на должность, в том числе прокуроров субъектов РФ. Согласно части четвертой статьи 129 прокуроры субъектов РФ назначаются на должность после консультаций с Советом Федерации Федерального собрания РФ и освобождаются от должности Президентом РФ.

«Ранее, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, кандидатура прокурора области рассматривалась и одобрялась законодательными органами власти субъекта РФ. Сейчас прокуроры субъекта будет назначаться после консультаций с Советом Федерации, который сформирован из представителей регионов», - отметил председатель комитета Законодательного Собрания по законодательству Анатолий Брагин.

В связи с новым порядком согласования кандидатуры прокурора области возникла необходимость внесения изменений в Устав (Основной Закон) Челябинской области

Сегодня, 21 октября, комитет Законодательного Собрания Челябинской области по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, одобрил поправку в Устав о назначении прокурора области

Данной поправкой Устав Челябинской области приводится в соответствие со статьями 83 и 29 Конституции Российской Федерации.

Предлагается исключить из Устава Челябинской области (статья 39) процедуру согласования Законодательным Собранием представления генерального прокурора РФ о назначении на должность прокурора Челябинской области.

Комитет рекомендовал Законодательному Собранию принять законопроект в 1-3 чтении, исключая процедуру второго чтения.