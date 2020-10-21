ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

ЗСО Челябинской области передаст СФ полномочия по согласованию кандидатуры прокурора региона

Политика
Сегодня, 17:51
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

Полномочия по согласованию кандидатуры прокурора Челябинской области будут переданы от Законодательного собрания региона Совету Федерации Федерального собрания Российской Федерации.

Напомним, законом о поправке к Конституции статья, касающаяся прокуратуры РФ, была изложена в новой редакции. Установлен новый порядок назначения на должность, в том числе прокуроров субъектов РФ. Согласно части четвертой статьи 129 прокуроры субъектов РФ назначаются на должность после консультаций с Советом Федерации Федерального собрания РФ и освобождаются от должности Президентом РФ.

«Ранее, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, кандидатура прокурора области рассматривалась и одобрялась законодательными органами власти субъекта РФ. Сейчас прокуроры субъекта будет назначаться после консультаций с Советом Федерации, который сформирован из представителей регионов», - отметил председатель комитета Законодательного Собрания по законодательству Анатолий Брагин.

В связи с новым порядком согласования кандидатуры прокурора области возникла необходимость внесения изменений в Устав (Основной Закон) Челябинской области

Сегодня, 21 октября, комитет Законодательного Собрания Челябинской области по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, одобрил поправку в Устав о назначении прокурора области

Данной поправкой Устав Челябинской области приводится в соответствие со статьями 83 и 29 Конституции Российской Федерации.

Предлагается исключить из Устава Челябинской области (статья 39) процедуру согласования Законодательным Собранием представления генерального прокурора РФ о назначении на должность прокурора Челябинской области.

Комитет рекомендовал Законодательному Собранию принять законопроект в 1-3 чтении, исключая процедуру второго чтения.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Общество
Сегодня, 17:52
В Челябинской области увеличат число мировых судей
Общество
Сегодня, 14:51
В Челябинской области откроют три госприюта для содержания безнадзорных животных
Погода
08.10.20 16:38
В Челябинской области избрано руководство Заксобрания седьмого созыва
Политика
08.10.20 12:24
Заксобрание Челябинской области вновь делегировало Олега Цепкина в Совет Федерации
08.10.20 12:24
Заксобрание Челябинской области вновь делегировало Олега Цепкина в Совет Федерации
08.10.20 10:51
Владимир Мякуш в пятый раз избран председателем ЗСО Челябинской области
08.10.20 10:04
Депутаты ЗСО Челябинской области седьмого созыва собрались на первое пленарное заседание
06.10.20 12:15
Наталья Котова назначила и.о. начальника управления по стратегическому планированию
05.10.20 09:37
Текслер: У нас есть четкое понимание, где мы будем менять глав муниципалитетов
03.10.20 23:08
Алексей Текслер официально избран Секретарем Челябинского регионального отделения ЕР
03.10.20 00:29
Олег Цепкин вновь рекомендован на пост сенатора от Законодательного собрания Челябинской области
03.10.20 00:03
Определены кандидаты на руководящие посты в Заксобрании Челябинской области
30.09.20 15:40
Впервые за 15 лет в Пластовском районе появится новый глава
29.09.20 16:41
Депутаты утвердили список будущих почетных ветеранов Челябинска
Среда обитания
Сегодня, 11:18
Ответ чиновника: Если не «вплетать» деревья в провода, Челябинск может вообще остаться без растительности
Общество
Сегодня, 12:01
К концу недели сдадут первые три корпуса новой инфекционной больницы в Челябинске
Новости
Сегодня, 18:13
Общество
В Челябинской области во время каникул пришкольные лагеря в очном режиме работать не будут
Сегодня, 17:52
Общество
В Челябинской области увеличат число мировых судей
Сегодня, 17:01
Общество
В Челябинской области за сутки умерло три пациента с ковидом из Челябинска и Еткуля
Сегодня, 16:45
Происшествия
Многодетную и беременную мать, которая заставляла детей воровать еду, оставили на свободе
Сегодня, 16:00
Происшествия
Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» приносит южноуральским полицейским первые плоды
Материалы рубрики
15.10.20 15:14
Политика
В Усть-Катаве многодетная мать присваивала выплаты на детей
12.10.20 12:41
Политика
Публичные слушания на тему изменений в устав Челябинска могут «перевести» в онлайн-режим
03.10.20 23:08
Политика
Алексей Текслер официально избран Секретарем Челябинского регионального отделения ЕР
30.09.20 15:40
Политика
Впервые за 15 лет в Пластовском районе появится новый глава
29.09.20 16:41
Политика
Депутаты утвердили список будущих почетных ветеранов Челябинска
Теги
ЗСО
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика