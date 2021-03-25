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12-летняя школьница из Магнитогорска бросилась задерживать грабителя

В Магнитогорске (Челябинская область) 12-летняя спортсменка в одиночку пыталась задержать грабителя. Полицейские вручили смелой юной школьнице и ее тренеру благодарственные письма.

Юная спортсменка, занимающаяся восточными единоборствами, возвращалась из школы, когда услышала крик о помощи. Она увидела бегущего молодого человека с меховой шубой в руках. Не побоявшись, школьница приняла решение преследовать грабителя, который через несколько шагов бросил шубу и убежал.

«12-летняя девочка рассказала о направлении движения мужчины прибывшим сотрудникам полиции и передала похищенную вещь. В скором времени подозреваемый в совершении преступления был задержан. Им оказался не имеющий постоянного места работы и ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Агаповского района. Шубу он похитил из медицинского учреждения, чтобы в дальнейшем реализовать, а денежные средства потратить на собственные нужды», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

На очередную тренировку подростка приехал помощник начальника УМВД – начальник отдела по работе с личным составом УМВД России по городу Магнитогорску Сергей Брыков. От имени руководства магнитогорского гарнизона полиции полковник внутренней службы поблагодарил Кристину за проявленную смелость и оказание помощи в раскрытии преступления. В присутствии тренера и воспитанников Общероссийской организации по развитию смешанных единоборств смелой юной спортсменке и ее тренеру вручены благодарственные письма.