Абаимов, обвиняемый в махинациях при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте, останется в СИЗО
Сегодня, 15 марта, Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционные жалобы защитников директора ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексея Абаимова, обвиняемого в махинациях при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда и продлил ему срок содержания под стражей.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства стороне защиты об изменении действующей меры пресечения директору ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексею Абаимову, обвиняемому в махинациях при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте (Челябинская область), на домашний арест.
Обжалуя постановление районного суда, адвокаты просили его отменить, избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения.
Еще в апреле 2020 года Алексей Абаимов был отправлен в СИЗО за махинации при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте. Вместе с ним по уголовному делу проходит заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяна Антонова.
Антоновой вменяют получение 2,2 миллиона рублей от бизнесмена Михаила Азаматова за оплату работ по строительству стадиона в Златоусте. Абаимов, по версии следствия, получил от Азаматова 1,5 миллиона рублей за подписание актов приемки работ.
Кроме того, по факту расходования бюджетных денег при закупке оборудования для шорт-трека в Челябинске следователи СКР региона возбудили уголовное дело по части первой статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». В центре внимания снова ОГКУ «Челябоблинвестстрой» и снова его директор Алексей Абаимов.