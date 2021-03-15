В Челябинске для льготников растет число доступных маршрутов с нерегулируемыми тарифами

Абаимов, обвиняемый в махинациях при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте, останется в СИЗО

В Челябинской области одна школа и 17 классов закрыты на карантин по ОРВИ

С начала года число безработных в Челябинске уменьшилось на 7,5 тысячи человек

Абаимов, обвиняемый в махинациях при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте, останется в СИЗО

Сегодня, 15 марта, Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционные жалобы защитников директора ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексея Абаимова, обвиняемого в махинациях при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда и продлил ему срок содержания под стражей.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства стороне защиты об изменении действующей меры пресечения директору ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексею Абаимову, обвиняемому в махинациях при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте (Челябинская область), на домашний арест.

Обжалуя постановление районного суда, адвокаты просили его отменить, избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения.

Еще в апреле 2020 года Алексей Абаимов был отправлен в СИЗО за махинации при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте. Вместе с ним по уголовному делу проходит заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяна Антонова.

Антоновой вменяют получение 2,2 миллиона рублей от бизнесмена Михаила Азаматова за оплату работ по строительству стадиона в Златоусте. Абаимов, по версии следствия, получил от Азаматова 1,5 миллиона рублей за подписание актов приемки работ.

Кроме того, по факту расходования бюджетных денег при закупке оборудования для шорт-трека в Челябинске следователи СКР региона возбудили уголовное дело по части первой статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». В центре внимания снова ОГКУ «Челябоблинвестстрой» и снова его директор Алексей Абаимов.