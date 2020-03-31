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Администрация Челябинска наплевала на сироту-колясочника, который защищает честь России на мировом уровне

Происшествия
Сегодня, 16:22
Автор: 
Инна Шемаева

Прокуратура Советского района Челябинска требует, чтобы администрация города предоставила жилье спортсмену-колясочнику, инвалиду с детства, сироте 22 -летнему Сергею Шаталову. Парень является членом сборной России по плаванию с поражением опорно-двигательного аппарата, мастером спорта РФ, финалистом чемпионата мира по параплаванию в Лондоне 2019 года. Челябинские чиновники не могут сироту до сих пор обеспечить жильем.

Мать от Сергея отказалась еще в роддоме. Ее испугало то, что у ребенка были деформированы ноги. Все это время он воспитывался в отделении № 4 ГКУЗ СО «Специализированный дом ребенка» города Первоуральска Свердловской области. Затем был переведен в учреждение социальной защиты населения – Кусинский областной реабилитационный центр на полное государственное обеспечение, в котором проживал и воспитывался до достижения 18-летнего возраста.

Приказом начальника управления социальной политики по Первоуральску от шестого марта 2014 года несовершеннолетний был поставлен на учет с целью предоставления жилого помещения специализированного жилого фонда Свердловской области. А затем снят с учета в связи с тем, что местом его жительства является город Челябинск.

"Молодой человек активно занимается спортом, является членом сборной России по плаванию с поражением опорно-двигательного аппарата, мастером спорта РФ, финалистом Чемпионата Мира по параплаванию в Лондоне 2019 года. В настоящее время получает высшее образование. Решением министерства социальных отношений Челябинской области в 2018 году он включен в список подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, однако до настоящего времени жильем не обеспечен", - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В связи с чем прокурор в интересах заявителя обратился в суд с иском к администрации города Челябинска о предоставлении молодому человеку отдельного благоустроенного жилого помещения.

Автор: 
Инна Шемаева
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