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Адвокат обжаловал арест главы Троицка Александра Виноградова

В Челябинской области защита главы Троицка Александра Виноградова обжаловала постановление Троицкого суда о помещении мэра в СИЗО. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

«Адвокатом подана апелляция на постановление Троицкого городского суда от 12 марта этого года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу главы Троицка Александра Виноградова», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Троицкого суда.

Апелляционная жалоба в ближайшие дни поступит в Челябинский областной суд.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», Александра Виноградова задержали в пятницу, 12 марта. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Троицкий суд в этот же день рассмотрел ходатайство следователя СК и отправил главу в СИЗО.

В администрации Троицка прокомментировали арест Виноградова, назвав обвинения «надуманными». В мэрии пояснили, что уголовное дело возбудили в январе 2020 года. А ранее – в октябре 2019 года – горожане могли остаться без отопления по вине ЗАО «ТЭК». Так как компания не хотела включать в работу центральные тепловые пункты, которые ей передали на обслуживание.

В итоге комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуация совместно с полицией, МЧС и прокуратурой открыли ЦТП. Их передали единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива» для их включения и организации теплоснабжения населения.

По словам администрации Троицка, Виноградов действовал в интересах горожан, участвуя в предотвращении ЧС.

Вместе с тем, по данным следствия, глава города передал права по включению ЦТП организации ООО «Перспектива». По версии следствия, в этом есть нарушение интересов ЗАО «ТЭК».

Напомним, в декабре 2020 года был задержан заместитель главы Троицка по городскому хозяйству Вадим Герман. Ему также предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (пункт «в» части третьей статьи 286 УК РФ).

Тогда глава Александр Виноградов заявил, что его заместителя несправедливо обвиняют в превышении должностных полномочий. Но свою вину вице-мэр признал и был отпущен из СИЗО под домашний арест.