Аферист из Магнитогорска оставил новобрачных из Екатеринбурга без обручальных колец

В Магнитогорске (Челябинская область) задержан мошенник, который обманул молодую пару из Екатеринбурга и оставил их без обручальных колец. Аферисту грозит до пяти лет лишения свободы.

Сорокалетний житель Екатеринбурга вместе со своей избранницей присмотрел на одном из сайтов бесплатных объявлений золотые обручальные кольца. Продавцом оказался житель Магнитогорска. Он потребовал произвести оплату и обещал отправить товар. Однако заветных колец молодожены так и не дождались. Ущерб составил 27 тысяч рублей.

«В отделе полиции «Орджоникидзевский» УМВД России по Магнитогорску возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного частью часть второй статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Мошенничество». В ходе расследования установлено, что подозреваемый не намеревался отправлять золотые кольца покупателю, а полученные деньги потратил на собственные нужды», - сообщили в региональном полицейском главке.

За совершение мошенничества с причинением значительного ущерба законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Магнитогорцу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.