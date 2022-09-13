13.09.2022
Шесть ДТП произошло на железнодорожных переездах ЮУЖД за 8 месяцев 2022 года
13.09.2022
Аферист из Магнитогорска оставил новобрачных из Екатеринбурга без обручальных колец
13.09.2022
Сотрудники ГИБДД не пропустили в Челябинск машину с наркосбытчиком
13.09.2022
«Ростелеком» провел расширенное заседание комитета СПП Челябинской области по цифровизации
13.09.2022
В Шершневское водохранилище выпустят 35 тысяч мальков сазана
13.09.2022
Менеджеры ММК развивают профессиональный потенциал и совершенствуют лидерские качества
Аферист из Магнитогорска оставил новобрачных из Екатеринбурга без обручальных колец
Алексий: Христорождественский собор в Челябинске станет украшением всего Урала
12.09.2022
Челябинск отметил славный праздник - День танкиста
11.09.2022
АФИША празднования 286-летия Челябинска на предстоящие выходные
09.09.2022
Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле
08.09.2022
Школа в Тугайкуле так и не приняла учеников в День знаний, но ее обещают открыть
07.09.2022