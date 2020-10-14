Аферистка заставила златоустовца «снять» дом у самого себя

Сотрудники полиции Челябинской области каждый день рассказывают южноуральцам о распространенных способах мошенничества и мерах предосторожности, которые помогут избежать обмана. Однако они продолжают совершать необдуманные действия и в результате лишаются своих сбережений. Они вновь перевели аферистам почти два миллиона рублей.

В Златоусте мужчина разместил объявление на сайте «Авито» о продаже дома. Ему на телефон позвонила женщина и предложила арендовать дом. Кроме того, для убедительности она сообщила, что приедет в город в командировку, чтобы осмотреть его.

«Далее она убедила мужчину подойти к банкомату и перечислить на указанный ею счет денежные средства в размере 25 000 рублей. На вопрос потерпевшего, а почему не наоборот, мошенница пояснила, что необходимо следовать ее инструкциям. Мужчина перечислил денежные средства, после чего подозреваемая сказал ждать в течение 30 минут и на его счет поступят деньги за аренду дома», - сообщила официальный представитель пресс-службы УМВД по городу Златоусту Ольга Аристова.

Только после завершения разговора мужчина понял, что попался на уловку мошенницы. Потерпевший обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Случаи мошенничества произошли в Магнитогорске, Катав-Ивановске, Челябинске и Копейске.

«В полицию Копейска поступило сообщение о хищении более одного миллиона у местной жительницы: на телефон потерпевшей позвонил неизвестный и представился биржевым брокером. Под предлогом инвестирования в драгоценные металлы и криптовалюту звонивший обманным путем похитил у доверчивой копейчанки принадлежащие ей денежные средства», - сообщили в региональном полицейском главке.

В Челябинске женщина под предлогом получения выплат компенсации в брокерской компании перевела мошенникам порядка 300 тысяч рублей. Другой челябинец лишился 110 тысяч рублей, подав объявление о покупке снегохода.

Примечательно, что жертвами аферистов стали не пожилые граждане, а жители 48-ми лет. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Южноуральские полицейские напоминают, что воздействовать на человека бесконтактным способом злоумышленникам не составляет труда. Главное, что сможет вас обезопасить – знание как вести себя в подобных ситуациях, а также бдительность. Любое сообщение или телефонный звонок, подталкивающий к переводу денежных средств, к любым манипуляциям с банковской картой, а также передаче конфиденциальных данных, должны насторожить.