Аферисты стали звонить златоустовцам с «горячих» линий силовых ведомств

Житель Златоуста (Челябинская область) подвергся атаки мошенников, которые звонили ему с якобы официальных телефонов «горячей» линии силовых ведомств региона. Мужчине сообщили, что расследуется уголовное дело по факту незаконного списания денег с банковского счета и утечки информации, а для раскрытия преступления стражам порядка требуется помощь.

Житель Златоуста стал жертвой уже традиционной схемы «развода» на деньги. Ему на телефон позвонили якобы представители банка и сообщили о наличии у него кредитной карты. Мужчина ответил, что у него не может быть у него кредитных карт. После чего в течение определенного времени ему продолжали звонить:

«Сначала звонили якобы из службы безопасности другого банка. Они сообщили утечку информации из банка и угрозе списания со счета денег. Затем звонки стали поступать с телефона «горячей» линии силового ведомства. Мужчине сообщали, что расследуется уголовное дело, необходимо изобличить мошенников, нужна помощь. Мошенники сообщили потерпевшему номер его счета, ИНН, КПП, БИК, убеждали перевести денежные средства на безопасный счет, после этого заявитель доверился и действовал под диктовку мошенников», - сообщила официальный представитель ОМВД России по Златоусту Ольга Аристова.

В результате со счета было списано 91 300 рублей личных средств. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Еще один житель Златоуста стал жертвой жажды «легких» денег. Ему предложили торговлю на бирже. Мужчина не знал, что это такое, доверился незнакомцу, который по переписке в мессенджере консультировал его в свою пользу. Установил программу удаленного доступа ему на компьютер и таким образом лишил потерпевшего 492 тысяч рублей.

«Если у Вас нет специализированных знаний в области функционирования рынка покупки-продажи ценных бумаг, валюты, инвестирования, а Вам предлагают быстрый и гарантированный доход – это повод насторожиться.

Брокерская деятельность лицензируема. Если на сайте нет упоминания о разрешительной документации, это может стать сигналом к опасности. Также повод задуматься – отсутствие на сайте адресов офисов и контактных телефонов», - добавила Ольга Аристова.

Внимательно читайте договор. При сотрудничестве с брокерским агентством через сайт клиенту обычно предлагают заполнить личные данные на стандартную форму, а затем поставить галочку. Договор объемный. Расчет делается на то, что редкий клиент освоит его целиком. Если фирма ориентирована на мошенничество, то в тексте может быть немало подводных камней. Самый распространенный – ваш торговый счет регистрируется в каком-нибудь оффшоре (Офшо́р — страна или территория с особыми условиями ведения бизнеса для иностранных компаний). В случае возникновения претензий, судебный спор может осуществляться только по законам этого государства.

Житель Челябинска также пострадал от рук мошенников. Мужчина рассказал полицейским, что является индивидуальным предпринимателем и сдает в аренду игровые приставки посредством объявлений на сайте в Интернете. В начале марта к нему обратился очередной клиент, который взял в аренду одну приставку, оплатив первоначальный взнос, а потом еще две для брата и племянника, пообещав, что через неделю оплатит пользование оборудованием. Но спустя указанное время клиент перестал выходить на связь и оборудование не вернул. Сумма ущерба составила 130 тысяч рублей.

«За совершение данного противоправного деяния сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Калининский» задержан подозреваемый местный житель, не работающий, ранее судимый за имущественные преступления, который рассказал, что сдал приставки в ломбард для получения прибыли. Выкупать их в дальнейшем не собирался. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу», - руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции призывают не верить незнакомым людям, никому не сообщать полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций. Всю информацию перепроверять. Просто не вести диалоги с незнакомыми. Не заходить на сомнительные сайты и поддаваться на предложения заработать «легких» денег. Их не бывает.

Если, в отношении вас или ваших близких совершены противоправные деяния, немедленно сообщите о случившемся в полицию.