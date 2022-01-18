Аферисты заказывали челябинцу такси, чтобы тот быстрей перевел им больше полумиллиона рублей

Житель Челябинска перевел мошенникам более 650 000 рублей. Чтобы ускорить процесс получения денег, аферисты заказывали ему такси для передвижения по городу и быстрого получения кредитов.

В полицию Челябинска обратился 34-летний местный житель, который рассказал, что ему позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что с его счета произошла попытка списания денежных средств в сумме 120 000 рублей. Для предотвращения списания ему необходимо пройти в отделение банка и оформить заявку на кредит, чтобы аннулировать попытку перевода.

«Потерпевший, поверив мошеннику, оформил кредит в сумме более 470 000 рублей. Мужчина сообщил об этом злоумышленнику, на что тот ответил, что оформить кредит на данную сумму будет целесообразней, чем на меньшую, о которой говорилось изначально. Потерпевший обналичил кредит, после чего звонивший попросил взять из этих денег 15000 рублей, назвать номера купюр якобы для дальнейшего возврата, и приобрести на эту сумму смартфон с функцией бесконтактной оплаты и внешний аккумулятор, чтобы вовремя заряжать телефон и всегда оставаться на связи», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

В салоне мужчине настроили систему бесконтактной оплаты, а также по его просьбе привязали неизвестную ему банковскую карту, номер которой продиктовал злоумышленник. После этого мошенник сказал, что нужно отправить денежные средства, полученные путем кредитования, на «ячейки погашения» и выслал их номера потерпевшему в мессенджер. Потерпевший через банкомат внес деньги, проведя оплату бесконтактным способом.

На следующий день мужчине позвонили еще несколько лжесотрудников банка и сказали взять два кредита в разных банках. Потерпевший оформил кредиты на сумму 20 000 и 160 000 рублей, перечислив денежные средства таким же способом, как и первый кредит, на неизвестные номера банковских карт. Для передвижения по городу мошенники сами заказывали мужчине такси.

Возбуждено уголовное дело.

«Необходимо быть бдительными при подобных звонках от неизвестных лиц. Даже если незнакомцы, представляющиеся сотрудниками банков, называют вас по имени и отчеству, и сообщают, что произошел несанкционированный доступ к данным вашей карты, на вас пытаются оформить кредит, не поддавайтесь панике, прервите разговор и самостоятельно перезвоните в банк по телефону «горячей линии», - говорит заместитель начальника оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску Николай Глазунов.

Если вы лишились денежных средств вследствие мошеннических действий, незамедлительно обращайтесь в полицию. Это можно сделать по телефонам дежурной части управления МВД России по городу Челябинску 265-02-00, 266-14-14 или 02.