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07.06.2021

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07.06.2021

Александра Виноградова отстранили от должности мэра Троицка
Александр Виноградов
Происшествия
07.06.2021 17:01

Александра Виноградова отстранили от должности мэра Троицка

В Челябинской области Троицкий городской суд по ходатайству гособвинения отстранил от должности мэра города Александра Виноградова, в отношении которого завершено расследование по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Александру Виноградову изменили меру пресечения с содержания под домашним арестом на залог в полмиллиона рублей. Он вернулся к своим должностным обязанностям, в связи с чем прокуратура вышла с ходатайством об отстранении мэра от работы.

Как ранее информировало агентство «Урал-пресс-информ», главу Троицка Александра Виноградова задержали 12 марта. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Сначала Троицкий суд отправил его в СИЗО, через несколько дней Челябинский областной суд изменил меру пресечения на домашний арест. Подробнее о том, с чем именно связано задержание Виноградова, читайте здесь.

В настоящий момент исполняющим полномочия главы Троицкого городского округа (Челябинская область) назначена вице-мэр по общим вопросам Елена Василяускене.

Автор: Дарья Антонова
Александр Виноградов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова все три предстоящих выходных дня намерена работать в районах горо
07.06.2021

Глав районов Челябинска ждут насыщенные выходные – к ним с проверками едет Котова
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В минувшее воскресенье, 6 июня, в Челябинске состоялась выставка «Первая пластиковая. Пла
07.06.2021

В Челябинске на выставке обсудили проблему раздельного сбора мусора
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске с 17 по 19 июня пройдет юбилейный международный джазовый фестиваль «Какой удивительн
07.06.2021

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07.06.2021

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  • +7 906-869-79-01
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