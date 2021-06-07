Александра Виноградова отстранили от должности мэра Троицка

В Челябинской области Троицкий городской суд по ходатайству гособвинения отстранил от должности мэра города Александра Виноградова, в отношении которого завершено расследование по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Александру Виноградову изменили меру пресечения с содержания под домашним арестом на залог в полмиллиона рублей. Он вернулся к своим должностным обязанностям, в связи с чем прокуратура вышла с ходатайством об отстранении мэра от работы.

Как ранее информировало агентство «Урал-пресс-информ», главу Троицка Александра Виноградова задержали 12 марта. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Сначала Троицкий суд отправил его в СИЗО, через несколько дней Челябинский областной суд изменил меру пресечения на домашний арест. Подробнее о том, с чем именно связано задержание Виноградова, читайте здесь.

В настоящий момент исполняющим полномочия главы Троицкого городского округа (Челябинская область) назначена вице-мэр по общим вопросам Елена Василяускене.