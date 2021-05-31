31.05.2021
Дети Челябинска под защитой полицейских
31.05.2021
В челябинском карьере едва не утонула женщина
31.05.2021
Арестован бомж, изнасиловавший 13-летнюю девочку из Сатки
31.05.2021
Кредитный портфель ВТБ на Южном Урале превысил 142 миллиардов рублей
31.05.2021
В Челябинской области спасатели искали туриста, пока тот отдыхал дома
31.05.2021
Челябэнерго подключили к электросетям радиотелевизионную станцию в Южноуральске
Арестован бомж, изнасиловавший 13-летнюю девочку из Сатки
На Челябинскую область надвигаются грозы, шквалистый ветер и град
31.05.2021
Где логика? На Комсомольском проспекте Челябинска вскрыли новый асфальт, чтобы проложить теплотрассу
29.05.2021
Бор есть «священная корова»: биологи считают, что строительство в Челябинском городском бору может убить его
28.05.2021
Жители Чурилово начали «клеймить» нелегальные ларьки
28.05.2021
Глава минстроя съездил в три проблемных по воде района. Что изменится?
27.05.2021