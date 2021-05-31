Арестован бомж, изнасиловавший 13-летнюю девочку из Сатки

В Сатке (Челябинская область) мужчину без определенного места жительства, который изнасиловал 13-летнюю девочку, отправили в изолятор. Возбуждено уголовное дело.

Изнасилование произошло в поселке Малая Запань. Бомж напал на девочку и изнасиловал ее. Все произошло в безлюдном месте.

«Мужчина без определенного места жительства задержан. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 131 Уголовного кодекса РФ - «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста», - сообщил мтарший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.