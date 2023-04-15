Арестован седьмой фигурант уголовного дела об убийстве подростка в Челябинске

Прокуратура Челябинска области поддержала ходатайство следственного органа СУ СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей 19-летнему иностранному гражданину, который обвиняется по статье «Убийство, совершенное группой лиц».

Центральный районный суд Челябинска заключил под стражу седьмого фигуранта уголовного дела об убийстве 17-летнего юноши. Обвиняемый будет находиться в следственном изоляторе минимум два месяца.

«По версии следствия, обвиняемый вблизи ТРК «Космос», действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с соучастниками устроили массовую драку, избил 17-летнего потерпевшего, после чего другой 20-летний обвиняемый нанес подростку смертельные ножевые ранения», - сообщили в прокуратуре региона.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца – до 14 июня 2023 года.

Напомним, ночью девятого апреля 2023 года в Челябинске в ходе конфликта вблизи ТРК «Космос» убили 17-летнего подростка. Конфликт начался в социальных сетях, а закончился на улице, где один из участников массовой драки достал нож и дважды ударил одиннадцатиклассника. Подросток скончался почти сразу. Сначала был задержан 20-летний челябинец (именно он обвиняется в нанесении подростку смертельных ножевых ранений), затем под стражу были заключены еще четыре иностранных гражданина, двое из которых являются несовершеннолетними. Потом стражи порядка задержали еще два человека. Затем в аэропорту «Курчатов» Челябинска задержали 20-летнего мигранта, подозреваемого в причастности к убийству 17-летнего подростка. Иностранный гражданин был задержан стражами порядка при попытке выехать с территории Российской Федерации.