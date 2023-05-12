Арестована челябинка, убившая сожителя чугунной сковородкой

Жительница Челябинска арестована за убийство сожителя. Дама забила мужчину сковородкой.

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска поддержала ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей 33-летней местной жительнице, обвиняемой по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

«Установлено, что обвиняемая девятого мая 2023 года, находясь в состоянии опьянения, в квартире дома по улице Карпенко в Челябинске в ходе конфликта нанесла сожителю удары чугунной сковородкой по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

С учетом того, что женщина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, не имеет постоянного места жительства и регистрации на территории Челябинска, находясь на свободе, может скрыться от органов следствия, суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.