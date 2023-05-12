12.05.2023
Жители Челябинской области активно выступают против эвтаназии и запрета кормить бездомных животных
12.05.2023
Арестована челябинка, убившая сожителя чугунной сковородкой
12.05.2023
В Саткинском районе в ДТП на автодороге Москва-Челябинск погиб житель Набережных Челнов
12.05.2023
В здоровом теле – здоровый дух: в ЮУрГУ прошел спортивный праздник
12.05.2023
В Челябинске ищут исполнителя второго контракта по благоустройству Сада камней
12.05.2023
Владимир Богдановский подарил свою книгу об Александре I Златоусту
Арестована челябинка, убившая сожителя чугунной сковородкой
В Челябинской области установлена новая памятная дата в честь подвига добровольцев-танкистов
11.05.2023
В Свято-Казанском женском монастыре Троицка зацвела сакура
11.05.2023
В Челябинск к празднику Святой Троицы привезут частицу мощей Георгия Победоносца
10.05.2023
Челябинск и ряд городов области остаются в дымке, ПДК вредных веществ превышена
10.05.2023
Южноуральцы с размахом отмечают День Победы
09.05.2023