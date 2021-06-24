Арестованы сотрудники ГИБДД, которые выдавали права без сдачи экзаменов

В Саткинском районе (Челябинская область) арестованы начальник РЭО ГИБДД и инспектор, обвиняемые в злоупотреблении должностными полномочиями и служебных подлогах.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области расследуется уголовное дело в отношении начальника РЭО ГИБДД ОМВД России по Саткинскому району и инспектора указанного подразделения, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог».

«По данным следствия, обвиняемые в период 2020 года выдавали водительские удостоверения местным жителям без фактической сдачи экзаменов по знанию правил дорожного движения. Установлена их причастность к совершению 12 преступных эпизодов», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Преступления выявлены сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

«В случае подтверждения вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», - прокомментировали в региональном полицейском главке.

Расследование уголовных дел продолжается.