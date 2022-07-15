Автомобилистка из Челябинска сбила юного велосипедиста

В Челябинске водитель на автомобиле Тойота совершила столкновение с несовершеннолетним велосипедистом (2010 года рождения), пересекавшем проезжую часть.

ДТП произошло на улице Уральской. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил несовершеннолетний велосипедист, 2010 года рождения.

«Госавтоинспекция напоминает родителям юных участников дорожного движения, что велосипед – это одно из самых неустойчивых и незащищенных транспортных средств, и даже незначительные столкновения могут повлечь за собой очень серьезные последствия для несовершеннолетних. Перед покупкой двухколесного транспорта полицейские рекомендуют родителям позаботиться о безопасности своих детей, разъяснив им требования ПДД, а также выполнить несколько важных рекомендаций», - сказали в ГИБДД Челябинска.

Нужно помнить, что правила дорожного движения Российской Федерации разрешают движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов. Движение по правому краю проезжей части, обочине, тротуару или пешеходной дорожке допускается в исключительных случаях, в том числе при отсутствии вышеуказанных дорожек или полосы, либо возможности двигаться по ним. Движение велосипедистов в возрасте от семи до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон, а в возрасте младше семи лет – только по тротуарам, пешеходным велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон.