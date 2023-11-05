Бастрыкин держит на контроле расследование инцидента в рейсовом автобусе Челябинска

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин держит на контроле проверку информации об угрозах со стороны водителя рейсового автобуса в адрес пассажирки в Челябинске.

Как отмечают в СКР, в соцмедиа сообщалось, что за рулем транспортного средства находился уроженец Средней Азии и что он, угрожая применением насилия, требовал у пассажирки повторной платы за проезд.

При этом, по свидетельству очевидцев, мужчина демонстративно использовал опасные маневры вождения.

Следственные органы СУ СК России по Челябинской области организовали проведение процессуальной проверки по данному факту.

Доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах Александр Бастрыкин поручил представить исполняющему обязанности руководителя регионального следственного управления СКР Алексею Колбасину.