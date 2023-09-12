Бастрыкин поручил провести проверку по факту избиения школьника в Челябинской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту избиения школьника в Челябинской области.

Как сообщает региональное следственное управление СКР, ученика группа подростков избила недалеко от школы в одном из населенных пунктов Южного Урала. Произошедшее было снято на видео.

Известно, что пострадавший школьник попытался уладить конфликт и убежать, но его догнали и продолжили избивать.

По словам местных жителей, это не первый подобный случай: компания этих подростков часто устраивает подобные драки.

По поручению Александра Бастрыкина, данному руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову, по факту случившегося будет проведена доследственная проверка. Доклад о ходе ее проведения – представлен председателю СК России.