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Названы лучшие и худшие маршруты Челябинской агломерации
24.11.2022
На экспресс-расчистку тротуаров от снега челябинцам рассчитывать не стоит
24.11.2022
Магнитогорец, который зарезал жену и пытался убить сына, отправлен в СИЗО
24.11.2022
Бажовский фестиваль обернулся для жителя Миасса уголовным делом
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Ученые Сбера представили MedBench — платформу для решения ИИ-задач в медицине
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Воспользовавшись услугой BlaBlaCar, пятеро южноуральцев получили травмы
Бажовский фестиваль обернулся для жителя Миасса уголовным делом
По вине мужчины 11-летний мальчик получил ожоги
17.06.2022
АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня
15.06.2022
Челябинский министр пригласил любителей народного творчества на Бажовку
03.06.2022
На Бажовку – в народном костюме: фестиваль запускает акцию «Сохраним традиции»
11.05.2022
Бажовский фестиваль ждет мастеров со всей России
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022