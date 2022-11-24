Бажовский фестиваль обернулся для жителя Миасса уголовным делом

В Пласте (Челябинская область) будут судить жителя Миасса, по вине которого на Бажовском фестивале получил ожоги 11-летний ребенок.

ЧП произошло этим летом, 18 июня, на территории проведения Бажовки в селе Демарино.

«Мужчина во время розжига угля с применением воспламеняющейся жидкости допустил ее возгорание, в результате чего искры пламени попали на синтетические брюки 11-летнего ребенка, стоящего в непосредственной близости от мангала», - сообщили в прокуратуре региона.

Одежда на мальчике загорелась. Он получил ожоги ног и руки второй и третей степени.

Уголовное дело в отношении миасца направлено в суд.