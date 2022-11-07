Бесчеловечность: кусинец забил ломом лабрадора

Пьяный житель Кусы (Челябинская область) забил ломом лабрадора бывшей сожительницы. Мотивировал это тем, что собака нагадила дома.

Заявление в полицию Кусы принесла жительница Челябинска, рассказав, что ранее в этом городе проживала с мужчиной, а потом переехала, оставив на ему лабрадора.

«Как пояснила женщина, ей позвонила соседка и рассказала о лежащем на улице лабрадоре без признаков жизни. По описанию челябинка поняла, что это ее пес, которого она оставила в квартире своему бывшему сожителю. Полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен и доставлен в отдел полиции подозреваемый», - рассказали в региональном полицейском главке.

Выяснилось, что подозреваемый был неоднократно судим ранее, а новый противоправный поступок совершил в состоянии алкогольного опьянения. Тело собаки не прятал - выбросил на улицу. Возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

Это далеко не первый случай живодерства со стороны южноуральцев.

В марте 2022 года в Магнитогорске (Челябинской области) пьяный мужчина палкой насмерть забил беременную собаку. Инцидент произошел на глазах у детей.

В ноябре 202 года житель Бакала расстрелял бездомную собаку за громкий лай в подъезде.

В конце августа в Магнитогорске возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животным. После ссоры с супругой мужчина выкинул с балкона десятого этажа кота. От полученных травм он погиб на месте.

Ранее в Увельском районе 69-летняя местная жительница убила двухмесячного котенка на глазах ребенка.

27 июня в Челябинске на прогулке выстрелами из ружья на глазах хозяйки мужчина убил собаку породы хаски. Она мешала ему охотиться. Инцидент произошел в районе Александровского парка. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что по статье 245 уголовного кодекса Российской Федерации жестокое обращение с животным наказывается штрафом в размере до 80-ти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 360-ти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.