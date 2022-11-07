07.11.2022
Для стран СНГ Россия – надежный и проверенный временем друг
07.11.2022
Требуется помощь очевидцев ДТП
07.11.2022
Бесчеловечность: кусинец забил ломом лабрадора
07.11.2022
К концу декабря на площади Революции появятся тюлени и пингвины
07.11.2022
Запрет полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 ноября
07.11.2022
Профессионального футболиста из Верхнего Уфалея «развели» на деньги
Бесчеловечность: кусинец забил ломом лабрадора
Соседи обнаружили тело собаки на улице
17.10.2022
В Верхнеуральске осужден живодер
07.10.2022
Девочку-живодерку из Челябинска суд вернул родителям
28.06.2022
Южноуралец, выбросивший собаку из окна квартиры, получил «условку»
14.04.2022
Родителей девочки из Челябинска, которая выбросила собаку с 20-го этажа, могут ограничить в правах
Про пешеходов забыли: челябинцы обсуждают первый гололед
07.11.2022
Челябинцы сварили «Народный борщ» в Херсоне к празднику
04.11.2022
В Челябинске, Магнитогорске и Троицке прошли молебен и Крестный ход в защиту воинов
04.11.2022
Челябинская область отметит День народного единства
03.11.2022
Миронов поддержал инициативу Лантратовой о запрете Хэллоуина в детских учреждениях России
03.11.2022