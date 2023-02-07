Бизнес-леди из Челябинска будут судить за хищение трех миллионов рублей

В Челябинской области индивидуальный предприниматель обвиняется в хищении более трех миллионов рублей у двадцати двух челябинцев.

На протяжении полутора лет злоумышленница, являясь индивидуальным предпринимателем, заключала договоры с клиентами на изготовление мебели. Рекламные объявления размещались в сети Интернет. За свои услуги обвиняемая брала с заказчиков предоплату в размере 50% - 60% от общей стоимости товара. Однако в дальнейшем договорные обязательства не исполнялись: предприниматель на звонки потерпевших не отвечала, а деньги тратила на собственные нужны. В общей сложности челябинцы лишились почти 3,2 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Следствием установлено, что бизнес-леди не имела фактической финансовой возможности, а также не располагала рабочей силой и необходимыми производственными мощностями для изготовления мебели в обещанных клиентам объемах. Тем не менее она продолжала принимать заказы, вводя покупателей в заблуждение.

Материалы уголовного дела направлены в Тракторозаводский районный суд.