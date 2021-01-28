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Благодаря полицейским Златоуста заблокированы сайты по продаже наркотиков

Полиция Златоуста (Челябинская область) совместно с добровольными народными дружинами города выявила десять сайтов по продаже наркотиков. Роскомнадзор их заблокировал.

В Златоусте сотрудниками полиции совместно членами общественного объединения правоохранительной направленности «Добровольная народная дружина города Златоуста» блокируются интернет-магазины по продаже наркотических веществ.

Анализ преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков показывает, что на сегодняшний день с учетом развития информационных технологий почти каждое второе такое преступление совершено с использованием сети Интернет.

На сегодняшний день доля таких преступлений составляет 46,8% от всех наркопреступлений совершенных в Златоусте.

«В целях повышения эффективности противодействия наркопрестулениям совершаемых посредством сети Интернет полицейскими совместно с членами общественного объединения правоохранительной направленности «Добровольная народная дружина города Златоуста» численностью 14 человек проводится мониторинг интернет-ресурсов. В течении 2020 года при помощи кибер-дружинников выявлено десять интернет-магазинов, осуществляющих продажу наркотических средств бесконтактным способом на территории Челябинской области, в том числе в Златоусте», - сообщила сотрудник пресс-службы ОМВД по Златоусту Ольга Аристова.

В результате из Роскомнадзора получено десять информаций подтверждающих наличие материалов с противоправным контентом, по направленным обращениям, с последующей блокировкой доступа к указанным сайтам.

«Благодарим вас за активную гражданскую позицию. Сообщаем, что уполномоченный Российской федерации орган исполнительной власти подтвердил наличие материалов с противоправным контентом, в связи с чем доступ к данной информации заблокирован», - говорится в сообщении Роскомнадзора, направленного в полицию Златоуста.