ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Бухгалтером МЧС по Челябинской области присвоено 250 тысяч рублей

Происшествия
Сегодня, 10:26

Полицейскими Челябинска выявлен факт присвоения денежных средств в сумме не менее 250 000 рублей. Уголовное дело заведено на бухгалтера учебного центра Федеральной противопожарной службы региона.

Челябинскими полицейскими совместно с сотрудниками главного управления собственной безопасности МЧС России выявлен факт присвоения денежных средств в сумме не менее 250 000 рублей, принадлежащих одному из учреждений дополнительного профессионального образования Челябинской области.

Как стало известно агентству "Урал-пресс-информ", деньги были присвоены одним из сотрудников бухгалтерии учебного центра Федеральной противопожарной службы региона.

"Используя свое служебное положение, сотрудник, путем присвоения, похитил вверенные ему денежные средства, принадлежащие учреждению, причинив тем самым ущерб на сумму не менее 250 000 рублей", - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации - "Присвоение или растрата".

В настоящее время полицейскими проводятся следственные действия, направленные на установление и привлечение виновного к ответственности.

Отправить новость
Происшествия
23.03.20 15:18
Без пострадавших
В Челябинске горел бизнес-центр «Полет»
Общество
23.03.20 11:38
Тонкий лед
Котова: У нас рыбаки не чувствуют границ
Среда обитания
20.03.20 17:15
В Челябинской области начали взрывать
Происшествия
19.03.20 14:10
В Исаково ночью горело цыганское поселение
Вчера, 22:38
Основная версия произошедшего в Магнитогорске – взрыв газового баллона
Вчера, 22:12
При взрыве в Магнитогорске погибла женщина с ребенком. Еще двое детей - в больнице
Вчера, 21:06
В Магнитогорске два человека погибли в результате взрыва бытового газа в жилом доме
Вчера, 17:31
Тефтелев вышел из СИЗО
Вчера, 12:11
Подросток из Озерска пыталась разместить фейковые новости об умершем от коронавируса
25.03.20 12:35
За пару дней южноуральцы "подарили" мошенникам два миллиона рублей
24.03.20 18:28
Челябинцев, избивших судебного пристава, суд оставил на свободе
23.03.20 16:21
Челябинцу, заразившему коллегу коронавирусом, грозит уголовная ответственность
23.03.20 15:18
В Челябинске горел бизнес-центр «Полет»
23.03.20 14:04
В Челябинске трамвай пятого маршрута пошел вразрез
Общество
Сегодня, 11:14
Всего 17 инфицированных
В Челябинской области девять новых случаев коронавируса
Происшествия
Сегодня, 10:41
Двухлетний ребенок, пострадавший от взрыва в Магнитогорске, в крайне тяжелом состоянии
Новости
Сегодня, 10:24
Экономика
Заявление ВТБ по поддержке среднего и малого бизнеса
Вчера, 23:37
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 27 марта
Вчера, 17:40
Экономика
Магнитогорцы предлагают законотворческие инициативы
Вчера, 15:48
Федерация
Россия прекращает чартерные полеты и эвакуирует граждан из-за рубежа
Вчера, 15:34
Общество
В нерабочую неделю мусор будут вывозить в обычном режиме
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Вчера, 12:11
Происшествия
Подросток из Озерска пыталась разместить фейковые новости об умершем от коронавируса
25.03.20 12:35
Происшествия
За пару дней южноуральцы "подарили" мошенникам два миллиона рублей
24.03.20 18:28
Происшествия
Челябинцев, избивших судебного пристава, суд оставил на свободе
23.03.20 14:04
Происшествия
В Челябинске трамвай пятого маршрута пошел вразрез
23.03.20 12:33
Происшествия
Жители Челябинской области отдали мошенникам 2,5 миллиона рублей
Теги
ГУ МЧС по Челябинской области
ГУ МВД по Челябинской области
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика