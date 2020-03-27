Бухгалтером МЧС по Челябинской области присвоено 250 тысяч рублей
Полицейскими Челябинска выявлен факт присвоения денежных средств в сумме не менее 250 000 рублей. Уголовное дело заведено на бухгалтера учебного центра Федеральной противопожарной службы региона.
Челябинскими полицейскими совместно с сотрудниками главного управления собственной безопасности МЧС России выявлен факт присвоения денежных средств в сумме не менее 250 000 рублей, принадлежащих одному из учреждений дополнительного профессионального образования Челябинской области.
Как стало известно агентству "Урал-пресс-информ", деньги были присвоены одним из сотрудников бухгалтерии учебного центра Федеральной противопожарной службы региона.
"Используя свое служебное положение, сотрудник, путем присвоения, похитил вверенные ему денежные средства, принадлежащие учреждению, причинив тем самым ущерб на сумму не менее 250 000 рублей", - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.
Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации - "Присвоение или растрата".
В настоящее время полицейскими проводятся следственные действия, направленные на установление и привлечение виновного к ответственности.