Бывшему вице-мэру Чебаркуля вновь отказали в смягчении наказания

Бывшему заместителю главы Чебаркульского городского округа (Челябинская область) Алексею Сафонову, осужденному за получение взяток, отказали в замене наказания в виде лишения свободы на более мягкий вид, сообщает прокуратура области.

В мае 2017 года Миасский городской суд приговорил Алексея Сафонова к девяти годам в колонии строгого режима и штрафу в 11 миллионов рублей за получение взяток в общей сумме четыре миллиона рублей за заключение ряда контрактов по ремонту тепловых сетей, а также за общее покровительство коммерческой организации.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, Сафонов направил в Кыштымский городской суд ходатайство о замене наказания более мягким видом – принудительными работами.

Прокурор в суде отстоял нецелесообразность принятия такого решения. По мнению прокурора, осужденный не встал на путь исправления и не принимает достаточных мер для возмещения причиненного вреда.

В частности, из суммы штрафа в размере 11,1 миллионов рублей Сафонов погасил на момент рассмотрения ходатайства 287 тысяч рублей.

Суд с учетом мнения прокурора отказал осужденному в замене наказания на более мягкий вид.

Напомним, 29 сентября 2014 года вице-мэр Чебаркуля Алексей Сафонов был задержан и отправлен в Челябинск после проведения обысков и изъятия документов в его служебном кабинете в администрации Чебаркуля, а затем и в квартире. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ (получение взятки). Тогда суд не удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Сафонова меру пресечения в виде залога в один миллион рублей.

В феврале 2015 года Сафонов, представляя интересы коммунальной организации из города Миасс, передал руководителю Челябинского регионального центра некоммерческое партнерство «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» Анатолию Вершинину деньги в сумме 10 тысяч рублей за совершение действий в интересах ООО «Миасская управляющая компания», учредителем которой является жена Сафонова.

О противоправных действиях Вершинин сообщил в правоохранительные органы и после передачи денег был Алексей Сафонов задержан. По факту коммерческого подкупа следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статья 204 УК РФ.

В декабре 2015 года расследование дела было завершено и направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, затем – в суд. Всё это время обвиняемый находился в СИЗО, а затем под подпиской о невыезде. В феврале 2017 года судебный процесс в отношении Алексея Сафонова был приостановлен до апреля 2017 года в связи с болезнью обвиняемого.

В мае 2017 года Сафонов был осужден к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу. Осужденный неоднократно подавал ходатайства о смягчении наказания, но ему отказывали.