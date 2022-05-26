26.05.2022
Бывший контрактник из Челябинской области признан должником минобороны РФ
26.05.2022
В Челябинской области завершилась Универсиада вузов
26.05.2022
На месте бывшего завода АМЗ в Челябинске построят жилые дома и социальные объекты
26.05.2022
КСП Челябинской области: Ключевая ставка может снизиться до 12%
26.05.2022
Таганайская ксеромфалина Кауфмана показала себя во всей красе
26.05.2022
Замглавы МЧС РФ Андрей Гурович освобожден от занимаемой должности
Бывший контрактник из Челябинской области признан должником минобороны РФ
25.05.2022
Владимир Путин дал ряд поручений по итогам посещения госпиталя Минобороны
25.05.2022
Южноуральских призывников торжественно проводили в армию
25.05.2022
Госдума отменила возрастной предел для контрактников
25.05.2022
Zнак Победы: Жители Кидыша создали геоглиф в поддержку спецоперации
Сетью можно пять раз охватить периметр Челябинской области
26.05.2022
Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
25.05.2022
Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы
25.05.2022
Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает
24.05.2022
Где могут бесплатно полечить зубы дети и взрослые челябинцы
24.05.2022