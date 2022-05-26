Бывший контрактник из Челябинской области признан должником минобороны РФ

Челябинский гарнизонный военный суд взыскал с бывшего контрактника 327 тысяч рублей за обучение в высшем военном училище.

Как сообщили сегодня, 26-го мая, в пресс-службе суда, гражданское дело было рассмотрено по иску военного прокурора Челябинского гарнизона к экс-военнослужащему.

В своем иске военный прокурор отметил, что ответчик ранее проходил военное обучение в высшем военно-инженерном командном училище на должности «Курсант», заключил контракт о прохождении военной службы, после окончания учебного заведения проходил службу в воинской части, и был досрочно уволен с военной службы.

Согласно федеральному законодательству, выпускники военных вузов, уволенные с военной службы до окончания установленного контрактом срока, в связи с невыполнением условий контракта возмещают средства федерального бюджета, затраченные на их военную подготовку.

В интересах воинской части Челябинский гарнизонный военный суд удовлетворил иск прокурора к бывшему военнослужащему запаса в полном объеме – экс-контрактник должен будет вернуть министерству обороны РФ 327 тысяч 330 рублей.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке в Центральный окружной военный суд.