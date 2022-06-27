27.06.2022
В Карабаше туристы заблудились в районе Чертовых ворот и пропала бабушка-грибница
27.06.2022
Спасатели Миасса достали из озера затонувшую «Ладу» и вернули на берег унесенных ветром сапбордистов
27.06.2022
В отношении бывшего замглавы Миасса Сороки утвердили обвинительное заключение
27.06.2022
Директор стройкомпании арестован за похищение бюджетных миллионов при возведении садика в Аше
27.06.2022
Депутаты ЗСО утвердили порядок осуществления полномочий органами власти Коркинского округа
27.06.2022
Благоустройство Сада камней и инклюзивного сквера в Челябинске скоро начнется
В отношении бывшего замглавы Миасса Сороки утвердили обвинительное заключение
АФИША празднования Дня молодежи в Челябинской области
24.06.2022
Новогодние праздники в 2023 году продлятся по восьмое января
24.06.2022
Метротрамвай в Челябинске запустят к концу 2025 года
22.06.2022
Южноуральцы почтят память павших в Великой Отечественной войне
21.06.2022
Во вторник - День летнего солнцестояния, в Челябинской области – Аркаимское солнцестояние
21.06.2022