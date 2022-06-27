В отношении бывшего замглавы Миасса Сороки утвердили обвинительное заключение

В отношении бывшего заместителя главы Миасса Василия Сороки прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по статье 286 УК РФ (пункт «в», часть третья) «Превышение должностных полномочий».

Как сообщили в пресс-центре регионального надзорного ведомства, в 2016-м году Сорока, являясь должностным лицом, отвечал за распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.

«В нарушение требований земельного законодательства обвиняемый обеспечил согласование и принятие незаконных решений о продаже в пользу коммерческой организации без проведения торгов двух земельных участков, отнесенных к категории земель сельскохозяйственного значения, по выкупной цене в размере 20-ти процентов от их кадастровой стоимости», - рассказали в прокуратуре Челябинской области.

После этого Сорока согласовал и подписал договоры купли-продажи, согласно которым земельные участки в поселке Сыростан были незаконно, по заниженной стоимости переданы в собственность горнолыжного комплекса.

В результате действий бывшего чиновника Миасскому городскому округу был причинен материальный ущерб в размере не менее 19,3 миллиона рублей.

Василия Сороку задержали 24-го ноября прошлого года.

Напомним, заместителем главы Миасского городского округа (тогда мэром был Геннадий Васьков, осенью 2019-го года осужденный за превышение полномочий и покушении на взятку к трем с половиной годам лишения свободы) по имущественному комплексу Сорока был назначен в конце зимы 2016-го года. До назначения на эту должность Сорока являлся директором ГЦ «Солнечная долина».

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение данного уголовного дела.