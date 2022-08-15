Бывший замдиректора МКУ «Городская среда» Челябинска пробудет в СИЗО до конца лета

С учетом позиции прокурора Челябинский областной суд признал обоснованным продление ареста директору МКУ «Городская среда» Александра Грезева. Он пробудет в СИЗО до 27 августа.

Экс-директор «Городской среды» Александр Грезев, уволенный с данной должности в ноябре прошлого года после проведения служебной проверки, находится под стражей, как и его также уволенный экс-заместитель Сергей Любимов.

Грезев обвиняется органами предварительного следствия в совершении двух преступлений, предусмотренных частью шестой статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

Органами предварительного следствия он обвиняется в получении через посредника взятки в сумме 3 745 000 рублей за способствование незаконному размещению индивидуальными предпринимателями нестационарных торговых объектов на территории Челябинска и умышленном непринятии мер по демонтажу этих объектов.

«Не согласившись с продлением срока содержания под стражей сторона защиты обжаловала судебное решение в апелляционном порядке, указав на необходимость избрания более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста либо запрета определенных действий», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника и оставил постановление суда первой инстанции без изменения.