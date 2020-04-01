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Челябинца будут судить за мошенничество, совершенное в отношении жителей Крыма и Севастополя

Происшествия
Сегодня, 12:14
Автор: 
Инна Шемаева

В суд передано уголовное дело в отношении 34-летнего афериста из Челябинска, который, представляясь сотрудником банка, убедил жителей Крыма и Севастополя перевести ему почти 400 тысяч рублей.  Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

 

Следственный отдел полиции Ленинского района Челябинска закончил расследование и направил в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 34-летнего жителя областного центра, обвиняемого в мошенничестве с банковскими картами. На счету злоумышленника 27 эпизодов незаконной деятельности в отношении жителей Севастополя и Крыма. Сумма ущерба, причиненного пострадавшим, составляет более 370 тысяч рублей.

"Злоумышленник действовал удаленно, используя средства мобильной связи. Он совершал звонки жителям полуострова под видом сотрудника банка. Мужчина в разговоре с потерпевшими сообщал, что их платежные карты заблокированы. Для активации подозреваемый просил граждан подойти к ближайшему банкомату и выполнить ряд платежных операций. Таким образом, граждане, не подозревая обмана, совершали денежные переводы от 10000 до 30000 рублей на телефонные номера злоумышленника. Затем мужчина переводил деньги на свои банковские карты и обналичивал их", - сообщили в пресс-службе МВД России.

Мошенник был задержан в Челябинске при участии сотрудников уголовного розыска УМВД России по городу Севастополю и их коллег из Челябинска, а также при силовой поддержке сотрудников управления Росгвардии по Челябинской области.

Уголовное дело возбуждено по части второй статьи 159.3 Уголовного Кодекса Российской Федерации - «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».  Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под арестом.

Полицейские напоминают, что мошенникам не важен ваш статус, пол и возраст, для них главное – получить доступ к вашим счетам, который возможен только при наличии кодов и информации из смс-сообщений.

"Злоумышленники проявляют изобретательность, чтобы получить данные ваших банковских карт и информацию, поступающую по телефону в смс-сообщениях. Необходимо всегда помнить, что представители банковских организаций не могут запрашивать персональные данные, а также предлагать перевести денежные средства на какие-либо банковские счета. Если по телефону незнакомец запрашивает у вас данные банковской карты и информацию из смс-сообщений, он – мошенник, прекратите с ним разговор", - сообщили в региональном полицейском главке.

Стражи порядка также рекомендуют челябинцам провести профилактические беседы со своими пожилыми родственниками о разных видах мошенничества и действиях в случае, если звонящие представляются сотрудниками банка, социальными работниками, представителями коммунальных служб, или предлагают услуги по снятию порчи и предоставлению компенсации за купленные биоактивные добавки.

Если же вы стали жертвой мошенников, необходимо обратиться в территориальный орган внутренних дел с заявлением, в котором постараться изложить максимально полную информацию о произошедшем.

Заявления принимаются круглосуточно.

Автор: 
Инна Шемаева
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