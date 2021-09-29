Челябинцы продолжают оформлять кредиты, чтобы переводить деньги мошенникам

Трое жителей Челябинска стали жертвами телефонных мошенников и лишились свыше миллиона рублей. Они оформляли на себя кредиты и переводили деньги аферистам.

В двух случаях мошенники действовали по отработанной схеме - потерпевшим позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Звонившие сообщили, что неизвестные пытаются оформить на их имя кредиты, для аннулирования которых нужно самостоятельно оформить заем и перевести деньги на резервный счет. После чего кредит будет погашен. Поверив мошенникам, доверчивые граждане следовали всем их указаниям.

«Так, 35-летняя челябинка посредством онлайн приложения оформила на свое имя кредит на крупную сумму, все это время с ней на связи был лжесотрудник банка. Когда женщина сомневалась в правильности своих действий, мошенник успокаивал ее тем, что не запрашивает конфиденциальные сведения и беспокоиться ей не о чем. Далее злоумышленник сообщил, что денежные средства нужно перевести на другой счет, чтобы закрыть кредит, для этого он переключить ее на «робота» и в тональном режиме она должна озвучить SMS-коды, поступившие ей на телефон. После совершения нескольких операций по переводу денежных средств, банковский счет был заблокирован», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Тогда мошенник велел женщине пройти в отделение банка и снять со счета оставшиеся денежные средства, при этом собеседник просил не сообщать сотрудникам кредитного учреждения о своей проблеме. Потерпевшая сняла со счета 200 000 рублей и перевела их на указанный злоумышленником счет. Вернувшись домой, женщина поняла, что стала жертвой телефонных мошенников и обратилась в полицию. В общей сложности она перевела мошенникам около 600 000 рублей.

Во втором случае жертвой телефонных мошенников стала 21-летняя студентка. Девушка также оформила онлайн заявку на кредит на сумму 140 000 рублей и в тональном режиме подтвердила перевод денежных средств на сторонний счет.

В Советском районе 62-летний пенсионер, решив заработать на продаже акций крупной компании, лишился более 400 000 рублей. Увидев рекламу в сети Интернет о быстром и легком заработке, мужчина зарегистрировался на брокерской платформе. Далее, в течение нескольких дней общения с лжеброкером, потерпевший под различными предлогами перевел мошенникам более 400 000 рублей как личных сбережений, так и полученных за счет кредитования.

Полицейские в очередной раз призывают граждан к бдительности. Будьте внимательны при общении и совершении различных операций и сделок в сети Интернет. Если вы сомневаетесь, лучше сделку отменить или обратиться за консультацией к специалисту. Помните, что сотрудники банков никогда не звонят с сообщениями о попытках несанкционированного доступа к вашим счетам и картам, не принуждают к оформлению кредитов и переводам денежных средств на сторонние счета. Такие запросы осуществляют только мошенники. Не поддавайтесь на уловки мошенников. Помните, что сохранность ваших сбережений зависит в том числе и от принятых вами решений.